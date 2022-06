Plan de Vivienda Sindical rechaza informe sobre fallas en construcción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como informó El País este martes, un informe aprobado en el Parlamento mostró una serie fallas en el sistema de construcción del Plan de Vivienda Sindical (PVS) en cooperativas ubicadas en los departamentos de Paysandú, Río Negro y Canelones. El diputado colorado Walter Cervini (Ciudadanos) dijo que se hizo una recorrida por las cooperativas a raíz de denuncias que le fueron elevadas y se constataron problemas de obras como rajaduras, levantamientos de cerámicas hasta oxidación en la perfilería de hierro utilizada y falta de asesoramiento técnico de parte del instituto. Ante esto, desde el PVS salieron al cruce del legislador y afirman que "muestra un desconocimiento total sobre el tema y no brinda a sus colegas información completa".

En un comunicado difundido este martes, el Plan de Vivienda Sindical sostiene que Cervini "construyó un relato equivocado y ataca constantemente al sistema que ya hizo realidad el sueño de la casa propia a 1700 familias de trabajadores". Apunta además que solicitarán una reunión con todas las bancadas de todos los partidos políticos para defender el sistema que, según indican, tiene 2.300 casas en obra y a 3.600 familias ultimando los trámites pertinentes para escriturar su préstamo.



"Para los trabajadores sindicalizados, desde hace tiempo el diputado colorado Walter Cervini viene manipulando la información en busca de confundir a los uruguayos a tal punto que el mismo día que comparece el PVS ante la comisión (a pedido del propio PVS), se invita a la comisión a integrantes que fueron echados de Federación y de su cooperativa, por presunto mal manejo de los recursos financieros en una cooperativa de Las Piedras", afirma el comunicado.

Afirman además en el texto que Cervini "hace oídos sordos a temas que se le explicó varias veces, mostrando un desconocimiento total de cómo funciona la construcción pública en nuestro país, no informando que fue el Programa de Vivienda Sindical quién denunció en el 2019 al Sistema Cruppe por el cual se construyó la cooperativa a la cual hace mención y reincidiendo en un relato que atenta contra la única forma demostrada por las cual los trabajadores acceden a la vivienda".



El informe de El País indicaba que la primera visita que se hizo a cooperativa de viviendas fue en Covioc Paysandú, que se edificó con el sistema de construcción alternativo Cruppe. Allí los trabajadores tomaron la decisión de detener la obra y no habitar las casas ya que se detectó oxidación en la perfilería de hierro utilizada. A su vez, se produjeron rajaduras de distintos tipos en las paredes y se levantaron los pisos de la planta alta.

Por otra parte, agrega el comunicado, "de las cuatro cooperativas que el legislador colorado viene haciendo mención, tres (Covioca, Covitrasy y Covisuarez2) no tienen problemas confirmados".



“No podemos permitir que nos falten el respeto. Ya lo permitimos durante años, donde se dijeron un montón de cosas que fueron desestimadas por la justicia. El legislador no puede obviar en sus declaraciones que hoy tenemos más de 80 cooperativas en construcción y vamos a inaugurar 20 antes de fin de año. Los trabajadores sindicalizados, que solo conocemos una forma de acceder a nuestra vivienda, por derecha y metiendo horas con nuestras manos, le solicitamos al legislador Walter Cervini que escuche todas las campanas, no solo las que le convienen a su relato y circo político para hacer algo de prensa”, dice el presidente de la Federación de Cooperativas Sindicales, Eduardo Tropiano, según el comunicado.