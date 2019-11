Pit-Cnt en vilo por el resultado de las urnas y las políticas laborales del próximo gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre los dirigentes del Pit-Cnt reina la expectativa sobre lo que puedan expresar esta noche las urnas tras la elección nacional.



Los “dos modelos de país” sobre los que la central de trabajadores ha basado su discurso preelectoral y que ha generado tantas rispideces internas entre los comunistas y “Articulación” por un lado y “En lucha” por otro, genera expectativa entre los dirigentes sindicales sobre las políticas laborales que pueda aplicar el próximo gobierno.

Es que a horas de conocer finalmente el resultado electoral, los dirigentes sindicales de uno y otro sector ya piensan en el día después y cómo pararse ante la posibilidad de que finalmente ocurra un cambio en la conducción del gobierno.



En el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt advierten que un gobierno del oficialista Daniel Martínez o del opositor Luis Lacalle Pou serán muy diferentes. Coinciden en muchos casos en que tras la elección, si el ganador fuera el exintendente, lo primero que se “discutirá” será el presupuesto, mientras que si quien resultara ganador es el blanco, la primera medida será conocer el contenido completo de la ley de urgente consideración que enviaría al Parlamento.

Lacalle anunció en plena campaña que en caso de resultar electo enviará al Poder Legislativo un proyecto de ley con más de 500 artículos con varias reformas, entre ellas, vinculadas a la seguridad y a la educación.



Un dirigente sindical que prefirió no ser identificado indicó a El País que la mayor “incertidumbre” está ante la eventualidad de un gobierno de oposición. Lo mismo consideró el presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Martín Pereira quien señaló a El País que la victoria de Lacalle les “genera dudas e incertidumbre sobre cómo llevará las relaciones laborales”.



Por otro lado, una de las cuestiones que más preocupa en el sindicalismo es si se “perderán” algunos de los derechos adquiridos durante los gobiernos del Frente Amplio.

En la vereda de enfrente, dirigentes de la talla de José Lorenzo López (COFE) y Valeria Ripoll (municipales), que han cuestionado en varias ocasiones algunas de las actitudes de la cúpula de la central obrera, prefieren no hablar hasta no conocer el resultado electoral de esta jornada. En ambos casos, salieron públicamente hace dos semanas al conocer el tono de la campaña del Pit, por no ponerla a consideración del Secretariado Ejecutivo que también integran

El día después.

Los dirigentes sindicales apostarán al “diálogo” gane quien gane, indicaron a El País tres sindicalistas de los dos bloques que integran el Secretariado Ejecutivo de la central.



El miércoles 27 de noviembre los dirigentes se reunirán en su Secretariado Ejecutivo y según supo El País analizarán el resultado de la elección nacional de este domingo. Habrá de ocurrir lo mismo un día después, el 28, cuando se reúna la Mesa Representativa.



La semana pasada, el presidente del Pit, Fernando Pereira dijo en Telemundo: “Si Lacalle gana, el 25 -de noviembre- me voy a levantar a conversar con él. Si nos invita a la asunción iremos donde se nos asigne”. En el sindicalismo preocupan algunos de los anuncios realizados, por ejemplo, por el excandidato colorado Ernesto Talvi quien integra la coalición opositora, en particular respecto a no reponer las vacantes generadas en el Estado. También preocupan algunos cambios que se plantean desde la oposición con respecto a la regulación de los Consejos de Salarios.

El enfrentamiento entre Articulación, que lidera el presidente de la central obrera Fernando Pereira en alianza con los comunistas de Marcelo Abdala, contra “En Lucha” de Cabrera o Ripoll no es nuevo. Uno de los episodios más polémicos fue cuando la cúpula del Pit-Cnt impidió a la representante de los municipales ser una de los oradores en el acto de 1° de mayo.



Durante la campaña, ambos bloques protagonizaron una serie de discrepancias cuando la cúpula definió realizar un paro parcial y se criticaron las propuestas de la oposición.



Desde “En Lucha” advierten de la afinidad de la cúpula del Pit-Cnt con el gobierno del Frente Amplio. En muchos casos, dirigentes sindicales integraron listas oficialistas.