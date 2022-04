Pit-Cnt pidió al Ejecutivo que desde julio haya aumento de ingresos para "mucha más gente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves, en la reunión con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, el Pit-Cnt solicitó al poder Ejecutivo "que no deje afuera al salario mínimo nacional" y "estudie la posibilidad de ubicar alguna enmienda" para que a partir de julio haya un aumento de ingresos para "mucha más gente".

"Es central determinar al detalle el monto de la pérdida salarial, porque la pérdida salarial no nace ahora viene de antes. Y es importante que la gente pueda escoger qué aspectos se deduciría ese 2 %", dijo en rueda de prensa tras la reunión el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.



"Y es una cosa absolutamente trascendente porque la gente no está llegando a fin de mes, no se puede parar la olla. El asunto no es solamente para los trabajadores que están cubiertos por la negociación colectiva, sino que hay amplísimos sectores en la informalidad, que hacen una changa, que son los que más están sufriendo", agregó.



La central sindical ya había manifestado que encontraba que las medidas tomadas por el gobierno eran "insuficientes", y ahora Abdala reafirmó sus dichos. "Si tuviera que nombrar a un grupo musical al respecto de considerar esta propuesta para la situación que está viviendo la gran mayoría de la población el grupo es Cortijo y su Combo".

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo este miércoles que no le llamaba la atención que para el Pit-Cnt las medidas resultaran insuficientes. “No esperaba otra cosa del Pit-Cnt, que ha tenido una oposición sistemática al gobierno, electoral hasta hace poco tiempo”, afirmó.



“Es su opinión, no me corresponde a mi discutirla”, añadió. “Difícilmente nos pongamos de acuerdo, aunque me llamó gratamente la atención que algún dirigente sindical haya dicho que (el anuncio) fue en la buena dirección; por lo menos nos dieron una”, comentó.