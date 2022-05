Pit-Cnt recibe este lunes a la madre que irrumpió en el acto del 1° de mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, se reunirá en el día de hoy con la madre que denunció -en el acto del domingo por el Día de los Trabajadores- la muerte de su hija mientras trabajaba en un parque eólico ubicado en el departamento de Salto, según informaron fuentes del sindicato a El País.

Durante el acto, Abdala se había comprometido a “ofrecer el andamiaje jurídico del Pit-Cnt para ayudar en el juicio que viene promoviendo”.



Desde la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se inició una investigación, pero aseguraron, en diálogo con El País, que cuando el domingo tomaron contacto con la situación no había ninguna denuncia hecha.



Lo que se pretende es poder determinar si se trató de un acto de negligencia o no, agregaron fuentes del ministerio.

Durante su intervención en el acto, la madre dijo que “una empresa multinacional la mató (a su hija) en un campo eólico” y que “las condiciones laborales no eran las que correspondían”. El hecho ocurrió el siete de enero.



Además, reclamó que el Pit-Cnt no la atendió como tendría que haberla atendido.



Elbia Pereira, secretaria general de la central sindical, dijo a El País que “ya se estaba atendiendo la situación, pero la respuesta que la madre quiere no se la puede dar el Pit-Cnt”. “La señora, en su dolor tan intenso, dio un grito de ayuda y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarla, desde asesoramiento jurídico hasta contención psicológica si es que entiende que es una buena idea”, agregó la sindicalista.

Según indicó a El País la secretaria de Género, Equidad y Diversidad del Pit-Cnt, Flor de Liz Feijoo, en el mes de febrero se reunió con la madre de la joven fallecida: “Estuvimos un rato largo, pero los compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) fueron los que quedaron encargados del caso, ya que se trataba de una situación sobre condiciones laborales”.



Según detalla una nota contratada de El Observador, publicada en febrero de este año, el accidente habría ocurrido cuando la joven de 23 años “pidió para ir al baño, que se encuentra en la subestación, y al salir del parque y al tomar un camino vecinal, volcó con la camioneta”.



Esa misma nota menciona que estaba a muy poco de recibirse de ingeniera en energías renovables y que había sido “la primera mujer en Uruguay en vincularse laboralmente al mantenimiento de palas de aerogeneradores en un parque eólico”.