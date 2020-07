Pit-Cnt sobre muerte de hombre en situación de calle: "El Estado no llegó tarde, le cerró la puerta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Pit-Cnt se pronunció este jueves de noche sobre la muerte de Gustavo Castro Mercadal, un hombre de 31 años en situación de calle que falleció por en la madrugada del miércoles frente a un lugar ubicado en las calles Paysandú y Yí, en el Centro, luego de que se le dijera en un refugio que no había lugar.

El hombre llegó poco después de las 20:00 horas del martes a la puerta del refugio, en la calle Paysandú 929,y allí le comunicaron que no había cupo.

Fernanda Auersperg, directora Nacional de Vulnerabilidad en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), dijo ayer en entrevista con Desayunos Informales de Canal 12: "Estamos intentando averiguar con el centro cuál fue la situación, qué fue lo que sucedió. Sabemos que quedó muy enojado porque no tenía cupo, intentó ingresar de todas maneras y tuvieron que llamar a la Policía".

El secretariado ejecutivo del Pit-Cnt manifestó a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter "su total repudio a la inacción de las autoridades, frente al segundo fallecimiento de una persona en situación de calle en la madrugada pasada".

En tanto, puntualizaron que "no sólo no lo dejaron ingresar a un refugio cuando nos encontrábamos ante una alerta naranja, sino que muere en la esquina entre nylons y trapos, con la cabeza rota, con la derrota de que a nadie le importó su vida. Seguramente muere de frío, de desidia, de odio por el pobre".

Para Gustavo, de 31 años, el Estado no llegó tarde, le cerró la puerta.

La situación de quienes están viviendo en la calle tiene muchos aspectos que atender, pero el Estado tiene la responsabilidad de cuidar y velar por la vida que es el bien supremo.



Secretariado Ejecutivo pic.twitter.com/SH3PBZBgO2 — PIT CNT (@PITCNT1) July 2, 2020

Sobre el caso de Gustavo, consideran que "el Estado no llegó tarde, le cerró la puerta".

En esa línea, consideraron que "la situación de quienes están viviendo en la calle tiene muchos aspectos que atender, pero el Estado tiene la responsabilidad de cuidar y velar por la vida que es el bien supremo".

Este caso generó conmoción en la opinión pública y en el espectro político. La oposición citó al Parlamento al ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, por este caso, y el presidente Luis Lacalle Pou se pronunció dos veces en las últimas 24 horas al respecto.

En un principio, Lacalle Pou escribió en su cuenta de Twitter: "Dolor y responsabilidad. Eso es lo que sentimos ante la muerte de una persona a la cual no se le dio contención. Lamentamos profundamente esta situación . Nos comprometimos a no dar un uruguayo por perdido y ese seguirá siendo nuestro esfuerzo y dedicación".

En tanto, este jueves señaló en conferencia de prensa: "Lo asumo como una falla, con consecuencias que no tienen vuelta atrás". Agregó que "es una reacción humana la que traté de transmitir ayer (en Twitter), igual no hay excusas".

El presidente también aseguró que “de ahora en adelante lo que no se hizo se va a hacer" porque "si la prioridad no es la vida el resto no puede serlo”.