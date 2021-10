Pit-Cnt intima al gobierno a que se expida sobre la propuesta de reforma jubilatoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una declaración emitida este miércoles, el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt intima al gobierno “a que se manifieste públicamente sobre el contenido” del primer borrador de recomendaciones para la reforma jubilatoria que dio a conocer la Comisión de Expertos que analiza el tema y que fue consensuado por nueve técnicos elegidos en representación de la coalición del gobierno. Para la central sindical “la reforma solo propone ‘igualar para abajo’”.

“No cabe la estrategia de hacerse el distraído después de que el Poder Ejecutivo designó a sus representantes, que además son los que elaboraron la propuesta”, dice la central sindical en su página web.



“Durante los últimos tres meses, los nueve representantes del gobierno elaboraron una propuesta de recomendaciones sin la participación de los actores sociales. Esta forma de trabajo no es un diálogo social que involucre a la sociedad, lo que se ve agravado porque los propios ‘expertos’ sostienen no representar a quienes los designaron. En definitiva, nadie se hace cargo de lo que se recomienda”, afirma el comunicado.



Además cuestionan que no se “incluya una sola medida que apunte a una mayor contribución financiera de quienes obtienen altas ganancias”. “Se plantea un fuerte ajuste que va a recaer sobre importantes sectores de la población. Sin embargo, no se afectan las jubilaciones de privilegio como, por ejemplo, un pequeño grupo de retirados de la Caja Militar”, señala el texto.



“El pilar básico propuesto, sin nuevas fuentes de ingreso, solo es financiable mediante la rebaja de otras prestaciones, por lo que la redistribución será solo entre trabajadores”, apunta el Secretariado Ejecutivo en su comunicado.

La central sindical rechaza además lo que considera “cambios paramétricos al barrer, como el aumento de la edad de retiro y otros, que no contemplan desigualdades evidentes y que implicarían serios problemas de protección para vastos sectores de la población, que no están en condiciones de jubilarse más tarde”.



“El presidente de la República, durante la campaña electoral prometió no aumentar la edad mínima de retiro para quienes estaban trabajando. Es imprescindible que aclare si esa sigue siendo su postura”, reclaman.



“En los años 90 se decía que el sistema de AFAP era la gran solución y la única posible. Los resultados están a la vista, en Uruguay y en el mundo”, afirman y opinan que “no es razonable mantener y profundizar este sistema, que es caro para el país, perjudica a los trabajadores y beneficia exclusivamente a las AFAP”.

La propuesta de cambio de la central sindical es “que sea sustituido por un pilar de ahorro administrado profesionalmente por el Estado, sin lucro”. “Compartimos la idea de un régimen general único a largo plazo, rechazando la pretensión de extender el régimen de AFAP al resto del sistema”, indica el texto.