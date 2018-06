En el Pit-Cnt dudan de plan para generar empleo

La representante del sindicato de los trabajadores gastronómicos y hoteleros en el Secretariado del Pit-Cnt, Fernanda Aguirre, mostró su preocupación el miércoles pasado por la posibilidad de que la propuesta del Gobierno que apunta a subsidiar durante un año los aportes patronales de 5.000 nuevos empleos, pueda ser aprovechada por algunas empresas para eliminar trabajos bien remunerados, según supo El País. El planteo fue compartido por otros integrantes del Secretariado más allá de que entienden que el problema de falta de empleo se está haciendo más notorio y requiere ser abordado.

El Gobierno quiere destinar US$ 15 millones durante un año para facilitar la creación de unos 5.000 nuevos trabajos con un salario de unos $ 25.000, pero la propuesta tal como está planteada no convence hasta el momento a las cámaras empresariales ni a los sindicatos. El gobierno quiere destinar US$ 15 millones que le debe al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, a una rebaja del 25% de los aportes patronales a estos nuevos empleos. Pero tanto las empresas como los trabajadores se muestran renuentes a aceptar el planteo y tienen dudas sobre el impacto de la idea sobre las finanzas del Inefop. El Estado dejó de aportar al Inefop en 2015 y ya debe US$ 70 millones de un aporte que debe hacer por ley.

Estrategia para una ronda dura

Los pocos Consejos de Salarios que están funcionando están trabados y la corriente conformada en el Pit-Cnt por el sindicato de la bebida y COFE quiere que la central diseñe ya una estrategia para el segundo semestre que asuma esta situación de estancamiento. Este grupo asume una ronda salarial larga y conflictiva.