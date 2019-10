El Pit-Cnt define cómo se para ante el balotaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El resultado electoral del domingo 27 cayó mal en la mayor parte de los dirigentes sindicales. Hoy miércoles se reunirá por primera vez el secretariado ejecutivo del Pit-Cnt desde la elección.

El orden del día no incluye una evaluación política de los resultados electorales. Sin embargo, algunos dirigentes están pensando en tomar alguna medida durante la campaña hacia el balotaje. Planean hacer una movilización con paro parcial o sin detención de tareas.

Otros delegados no están dispuestos a movilizarse y prefieren esperar el resultado del balotaje. Uno de los dirigentes que no está dispuesto a movilizarse en el mes de noviembre es el presidente de la central, Fernando Pereira.



“Pienso que no hay que hacer ninguna actividad del movimiento sindical en este mes, salvo las que son inherentes a las tareas sindicales”, declaró ayer al portal del Pit-Cnt.



“El último domingo de noviembre la gente se va a levantar y va a ir a votar al candidato que le parezca que puede llevar adelante un mejor proyecto de país. Y al otro día hay que aceptar los resultados y discutir con el que ganó”, dijo Pereira.

La cúpula sindical cree que un gobierno de Luis Lacalle Pou afectaría sus intereses. Han buscado contradicciones en el interior de su programa de gobierno. Lo que más les irrita es que se derogará el decreto que habilita la ocupación de los lugares de trabajo, ya que esa medida no es una extensión del derecho de huelga como sostiene el Frente Amplio y apoya el Pit-Cnt, según confirmaron miembros del ejecutivo.



En cambio, Lacalle Pou tiene resuelto mantener la negociación colectiva, uno de los ejes programáticos de la central.

El secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, dijo que la elección del pasado domingo fue “ejemplar por el clima democrático que se vivió y derrotamos la reforma” Vivir sin miedo. De paso, aclaró: “nosotros vamos a seguir defendiendo los consejos de salarios”.



Abdala, miembro del Partido Comunista, es el segundo al frente de la central desde hace dos años. Durante la campaña previa al domingo declaró: “el 27 de octubre está en juego la defensa de las conquistas o la reinstauración neoliberal”.



Tanto Abdala como Fernando Pereira tienen motivos para festejar. Ambos estuvieron en listas del Frente Amplio que obtuvieron buenas votaciones. Abdala fue en el quinto lugar al Senado de la lista 1001, Democracia Avanzada. Pereira, ocupó el séptimo lugar en la lista al Senado de la Vertiente Artiguista. Ambos tienen en común que sus sectores sorprendieron por el resultado obtenido el pasado domingo. Los comunistas consiguieron dos senadores, lo mismo que la Vertiente Artiguista.

Tres de los trece senadores electos del Frente Amplio tuvieron militancia en el mundo sindical. Oscar Andrade fue el máximo dirigente del sindicato de la construcción (Sunca) hasta que ingresó a la televisión como panelista del programa Todas las Voces. Fue electo por el Partido Comunista y lleva como suplente al excoordinador del Pit-Cnt Juan Castillo.



La otra incorporación al Senado de origen sindical es la maestra jubilada Amanda Della Ventura, de Florida. Se trata de una exdirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) que también integró la Junta Departamental de Florida por la Vertiente Artiguista.



En tanto, el único senador electo por el Partido Socialista, Daniel Olesker, también es parte del Pit-Cnt. En su caso, economista de profesión, actúa como principal asesor en temas económicos de la central.