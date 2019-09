Pit-Cnt da marcha atrás y desactiva movilización contra propuesta de Talvi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La propuesta del candidato presidencial del Partido Colorado, Ernesto Talvi, de una reducción de 9.000 empleos públicos por año durante el próximo gobierno despertó las críticas del movimiento sindical, que no solo planteó públicamente sus discrepancias, sino que puso sobre la mesa días atrás la posibilidad de resolver una movilización contra esta iniciativa.

La Mesa Representativa Nacional del Pit-Cnt se reunirá mañana y se manejaba la posibilidad de aprobar en esa instancia una “movilización que conmueva” a la población sobre este asunto, según dijeron los dirigentes.



Sin embargo, este jueves, luego del encuentro entre la cúpula de la central sindical y el candidato colorado, el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo en rueda de prensa que "en principio" el Secretariado Ejecutivo de la central "no" va a plantear el paro. "Pensamos que si el secretariado por unanimidad decidió no plantearlo, difícilmente esto se apruebe", agregó.



Señaló que "ha quedado clara la defensa de la negociación colectiva" y que "a veces las medidas son necesarias y a veces no. Es una cuestión táctica".



En tanto, analizan la posibilidad de que "la sociedad conozca los puntos de vista del movimiento sindical". Por ello, quizás convoquen a "una actividad similar a esta, pero con la posición del movimiento obrero".



El colorado había dicho en declaraciones a El País que “es una desproporción que convoquen a una movilización por una opinión de un candidato, es un patoterismo, antidemocrático, absolutamente inaceptable”.



Pereira había respondido que no quedaba claro cómo Talvi planteaba reducir alrededor de 10.000 funcionarios por año cuando “aproximadamente se jubilan 4.500”.



Este jueves, Talvi expresó que será necesario redimensionar y rediseñar el gasto del Estado, lo que conlleva a que no se repongan vacantes, pero "a ningún programa prioritario le va a faltar gente".