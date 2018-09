Pit-Cnt convoca a paro general parcial para el 27

La Mesa Representativa del Pit-Cnt decidió ayer, con el apoyo de todas sus corrientes internas, convocar a un paro general parcial para el próximo 27 de setiembre para protestar contra el estancamiento en los Consejos de Salarios privados. También protestará la central contra propuestas empresariales como la que ayer ratificó la Asociación de Supermercados del Uruguay, que suponen un incremento salarial aún inferior al que propone el Poder Ejecutivo para los sectores económicos en problemas. Al menos en el sector de los supermercados las medidas sorpresivas de protesta comenzarán en el próximo fin de semana. La ronda salarial, que se evidencia más complicada que otras, parece estar reflejando el escenario de desaceleración económica

Ayer la Mesa Representativa evaluó la marcha de los Consejos de Salarios que viene particularmente rezagada y trabada en el sector comercio. Hay 40 mesas de negociación en las que participa el sindicato del comercio (Fuecys) y solamente en cuatro hay un preacuerdo, en tanto en una hay avances. El resto está totalmente trabado y en ese grupo están las mesas de negociación de los supermercados, las empresas de limpieza y las tiendas, dijo a El País el secretario general del gremio, Miguel Eredia.

Los supermercados plantearon ayer no actualizar las partidas que pagan por antigüedad, presentismo y "quebranto de caja". A su vez propusieron eliminar el pasaje automático de categoría por paso del tiempo, algo que se aplica solamente a los denominados "aprendices" y "cajeros aprendices". Y los supermercados, que son representados a través de la Cámara de Comercio, reiteraron que ofrecen un incremento salarial equivalente a la mitad de la inflación durante los dos años de vigencia que tendría el convenio. La pérdida salarial en términos reales recién se le compensaría a los trabajadores al final del acuerdo.

El dirigente Carlos Baiz dijo que la respuesta fue analizada ayer mismo en la denominada Coordinadora de Supermercados sindical que la rechaza de plano y que decidió que ya este fin de semana comenzarán las volanteadas y medidas de protesta sorpresivas. Baiz dijo que los supermercados argumentaron que sus ventas caen pero el sindicato rechazó tajantemente esa explicación. La gremial empresarial presentó datos de Disco-Devoto-Géant, Ta-Ta y El Dorado. "No es de recibo que digan eso porque hay grupos que abren supermercados de "proximidad" muy cerca de las grandes superficies. Dicen que en estas las ventas caen pero están vendiendo en los supermercados "de proximidad", sostuvo Baiz. Hay 37 Devoto Express y Ta-Ta también ha abierto locales con estas características. En general, estas bocas de venta no tienen más de dos cajas y son atendidos por un máximo de 8 trabajadores.

En los supermercados trabajan alrededor de 20.000 personas. El sector ha perdido alrededor de 4.000 empleos en los últimos cuatro años como consecuencia de la automatización de algunas tareas.

La plataforma del sindicato implicaba llegar a una remunera-ción mínima en los supermercados de $ 25.000 nominales. En el anterior acuerdo logró que se llegase a los $ 20.000. Se calcula que en el comercio y los servicios trabajan alrededor de 350.000 personas. El sindicato Fuecys que tenía 4.000 afiliados en 2004, hoy tiene unos 30.000.

En otros sectores.

El llamado al paro general parcial no se explica solamente por la situación en el comercio. Otros sectores están trabados, como el de los curtidores y el de la metalurgia, en la que el sector plantea una reducción de la jornada laboral a 6 horas sin reducción salarial. Hay sectores, con sindicatos fuertes que sí han cerrado convenios, como la construcción y la bebida.

En la central sindical existe molestia, además, porque las gremiales del agro más importantes no se han reintegrado a los Consejos de Salarios molestas por un incremento salarial resuelto por decreto por el Poder Ejecutivo. La forma en que se implementará el paro se discutirá en otra Mesa Representativa que se realizará el día 18 y antes será "bajada" a los distintos sindicatos.

Punto final al largo conflicto en Conaprole El sindicato de Conaprole aceptó la firma de un preacuerdo con la cooperativa que terminará el conflicto que comenzó el 21 de junio y, asimismo, destrabará el convenio salarial del conjunto del sector lácteo. A su vez, el sindicato propuso la creación de un fondo de contingencia para apoyar a los pequeños productores con $ 0,50 por litro remitido a la industria. El gremio dice que quiere revertir la desaparición de tamberos.

Mismo escenario.

El informe de agosto sobre conflictividad laboral del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica muestra que en ese mes la misma aumentó y el índice que la registra se ubicó en el nivel más alto en lo que va del año. "El aumento se explicó básicamente por la realización del primer paro general del año con duración de 24 horas (hubo cuatro anteriores pero todos fueron de duración parcial) (...) Se registraron 14 conflictos, dentro de los cuales se incluye el paro general mencionado. De los 13 conflictos sectoriales hubo tres en que los trabajadores ocuparon los lugares de trabajo (los liceos 18 y 67 y el frigorífico "Las Moras") y uno en que los trabajadores cortaron el ingreso a la planta (Azucitrus). Se perdieron 293.952 jornadas laborables y se involucraron en los paros 291.921 trabajadores", dice el informe.

El director del instituto, Juan Manuel Rodríguez, comentó a El País que "me da la sensación de que los empresarios están tomando una posición que hasta ahora no habían tomado y están discutiendo muy acaloradamente el sector en el que se ubican". "Es difícil de explicar. La economía sigue creciendo, quizás el mayor problema sea en la industria, pero habiendo una situación similar los empresarios tienen una actitud distinta. Que la tasa de empleo no crece es algo que pasa hace años. Es parte de la revolución tecnológica que tiene aspectos negativos y positivos. No ocurre solo en Uruguay, pero en Uruguay no es drásticamente rupturista", consideró Rodríguez, que relativizó así que el empleo esté en un momento particularmente negativo.

El 52% de la conflictividad laboral en el mes pasado se produjo en el sector de la educación y el 23% en el de la industria.

El Pit cree que las cámaras quieren vaciar negociación



El último dato sobre el desempleo indica que en junio se ubicaba en 7,9% y hoy se conocerá el dato correspondiente a julio. En términos generales, la central sindical entiende que los salarios deberían crecer sobre la inflación al mismo ritmo que la economía y que no hay un problema grave de empleo. De todas formas, se calcula que se han perdido desde 2014 alrededor de 50.000 puestos de trabajo.



Los lineamientos salariales que el gobierno anunció en marzo indican que los sectores en problemas deberían tener incrementos anuales de 6,5% en el primer año de vigencia del acuerdo, de 6% en el segundo y de 5% en el tercero. Para los sectores intermedios los aumentos sugeridos son 7,5%, 7% y 6%. Para los dinámicos, los aumentos que el gobierno aconseja son 8,5%, 8% y 7%. La inflación se ubicó en los últimos doce meses en 8,31% por fuera del rango meta que estableció el gobierno que oscila entre 3 y 7% anual.



La actual ronda de negociación salarial abarca unas 200 mesas de negociación y es la mayor desde que se creó el sistema de negociación tripartita en 1943. Las cámaras empresariales presentaron una queja contra el sistema de negociación laboral uruguayo que está a consideración de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Entienden que la negociación debería circunscribirse al establecimiento de salarios mínimos y no establecer las remuneraciones para cada categoría. El tratamiento de la queja se ha postergado en varias oportunidades.



El Pit-Cnt entiende que hay una ofensiva de las cámaras empresariales para vaciar la negociación tripartita, que se refleja en el retiro de las gremiales rurales más importantes de la negociación.