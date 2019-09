El Pit-Cnt coincide con Martínez y ataca a Talvi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El secretariado ejecutivo del Pit-Cnt se reunió en la mañana de ayer con el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y escuchó lo que quería escuchar. Minutos después, el presidente de la entidad, Fernando Pereira, anunció que la central se movilizará contra el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi.



Martínez se comprometió a mantener el sistema de relaciones laborales vigente, en caso de ser electo. Prometió mantener la negociación colectiva y continuar con la política de Derechos Humanos en relación al pasado reciente.



“Salimos muy contentos. Nosotros respaldamos la negociación colectiva, respaldamos los consejos de salarios, entendemos la productividad como parte de este sistema a los cuales enfrenta el mundo es imprescindible”, dijo Martínez.



El candidato oficialista se presentó con el exsindicalista bancario Eduardo “Lalo” Fernández y el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri. También estuvo la vicepresidenta de República Afap, Jimena Pardo, aunque los voceros de la reunión no dijeron que se hablara sobre previsión social.



La delegación frentista fue recibida por una parte del secretariado ejecutivo del Pit-Cnt. Entre las ausencias más notorias se destacó la del máximo referente sindical de los funcionarios públicos, José Lorenzo López, presidente de COFE.



A la salida de la entrevista, Martínez apuntó a las políticas aplicadas por los tres gobiernos del Partido Colorado y el del Partido Nacional.



“Como dirigente sindical, escuché a unos cuantos ministros de Economía, de Trabajo, y directores de OPP de gobiernos blancos y colorados, de hace muchos años, de que la torta hay que dejarla crecer para luego repartirla y en ningún lado tuvo éxito”, señaló el candidato.

En línea con lo que subrayó días atrás durante su gira por Colonia, Martínez dijo: “En la década del 90 la economía del Uruguay creció y no hubo redistribución de riqueza. Sin embargo, en estos años ha habido crecimiento con redistribución de riqueza”.



Consultado sobre el número y contratación de funcionarios públicos, Martínez dijo que “no se trata de más o menos, sino de qué papel queremos que cumpla (el Estado) y cuánta gente tiene que tener con las tecnologías existentes para que cumpla ese papel”.

Economía.

Sobre los datos de estancamiento de la economía que se conocieron el pasado martes Martínez matizó las cifras porque considera que “Uruguay sigue siendo una excepción en la región”.



“Pese a que en otros lados se recorrió el camino de congelación salarial, disminución del papel del Estado, liberalización del dólar no reconociendo las propias fluctuaciones del sistema, lo que se promete por parte de algunos es lo que fracasó en todos estos países, donde se aplicó eso”, afirmó el candidato en referencia a las políticas que aplicaron los gobiernos de Paraguay, Argentina y Brasil.



Martínez remarcó que el país se encuentra en un escenario con “la inversión más grande de la historia del Uruguay para una sola empresa”, en referencia a la instalación de la segunda planta de UPM, que son “US$ 3.000 millones, más US$ 2.000 millones en proyectos públicos privados” y enfatizó que estos US$ 5.000 millones “hacen casi un escenario de 15.000 nuevos puestos de trabajo”. Martínez destacó que “hay una expectativa de crecimiento de la economía y de nuevos puestos de trabajo”.

Talvi.

Por su parte, el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, no dudó en respaldar al candidato del Frente Amplio: “En cómo plantea Daniel Martínez la negociación colectiva, nosotros compartimos”, afirmó.



Pereira le pegó duro al candidato colorado, Ernesto Talvi. La furia del sindicalista surgió por la propuesta de reducir 50.000 funcionarios del Estado.



“Las propuestas de Talvi asustan. ¿Alguien piensa que en cinco años se van a jubilar 50.000 funcionarios públicos? Cuando se dice eso hay que decir qué van a hacer con los que hoy tienen un trabajo público pero no son efectivos. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Le van a dar estabilidad laboral o los van a despedir? Hay que tomar medidas en defensa propia”, enfatizó el dirigente.



Pereira sostiene que las propuestas de Talvi son “las más neoliberales que se han escuchado en la campaña” electoral.



La Mesa Representativa Nacional del Pit-Cnt se reunirá el próximo viernes 27 de septiembre para resolver una “movilización que conmueva” a la población, según los dirigentes. Hasta el momento, no está previsto que se realice un paro. Además, se analizará la denuncia de los gráficos contra el sindicato policial.



Mientras tanto, el día 26 de setiembre Ernesto Talvi será recibido en el Pit-Cnt por las directivas de los sindicatos.