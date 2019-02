Pit-Cnt en campaña contra el plebiscito de Larrañaga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vivir sin miedo, la consigna que usó el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga para plebiscitar medidas de seguridad, alcanzó el objetivo de las firmas. Pero la carrera que comenzó rumbo a la consulta popular ya cuenta con un obstáculo: el Pit-Cnt se pondrá al hombro una contracampaña junto a otras organizaciones sociales.

El tema estuvo sobre la mesa en la reunión del pasado miércoles con el precandidato nacionalista. Allí el Pit-Cnt advirtió que no solo se oponía a la reforma constitucional, también anunció que hará una campaña en contra.



“Le dijimos que no solo no resuelve la seguridad, sino que puede ser aún más complicado para la sociedad uruguaya. Quedamos de entregarle un documento con nuestra posición, a él y a los otros precandidatos”, reveló a El País el presidente de la central Fernando Pereira.



Según explicó, se piensa instrumentar una campaña muy similar a lo que fue el “No a la Baja” mediante la creación de una especie de “frente social”.



“Seremos una organización más”, explicó. Es decir no será solo el Pit-Cnt que se encargue de rebatir los argumentos en contra de la creación de una Guardia Nacional -compuesta por 2.000 soldados que tendrían la misión de colaborar en las tareas de seguridad pública- también se sumarán otras organizaciones sociales y posiblemente también siga los mismos pasos el Frente Amplio.



El pasado lunes, el Secretariado Ejecutivo de la coalición analizó el tema a pedido del presidente Javier Miranda. Los sectores y bases estuvieron de acuerdo en la necesidad de enfrentar la campaña de Larrañaga. En ese marco, se encargó un informe jurídico sobre la propuesta de Larrañaga al Comité del Frente Amplio de la Facultad de Derecho (Jus Comité), dijeron a El País participantes del encuentro.

El Pit-Cnt ya definió que la campaña que hará no implicará la descalificación, aclaró Pereira. “No vamos a colocar a las personas que lo promueven en una posición reaccionaria. Vamos a hacer una campaña de ideas, pero sí vamos a decir que es inoportuno un cambio de este tipo en la Constitución y vamos a hacer todo lo posible para que no salga”, aseguró.



Uno de los puntos más cuestionados es la participación de los militares en las tareas de seguridad. El principal argumento en contra de la reforma pasa por el hecho de que la formación de militares es muy diferente a la que tienen los policías. Además, en la central sindical se oponen a levantar la prohibición de realizar allanamientos nocturnos en viviendas “porque el domicilio sigue siendo sagrado”.



“Se van a construir argumentos técnicos y políticos para decir que hay que tener cuidado con los límites de la represión, si estos límites terminan siendo una invasión al hogar. Entiendo que se haga planteos ante una emergencia como la que la gente cree que se vive, porque no estamos en el país más peligroso de América Latina ni cerca. No obstante, si a alguien le pasó algo como lo de Toledo ¡claro que nos parte el alma!”, pero eso no se arregla colocando a militares en la calle”, acotó Pereira.



El presidente del Pit-Cnt, indicó que si se consulta a la sociedad, “probablemente la mayoría quiera cadena perpetua para todos aquellos que cometieran delitos de tal magnitud y luego agregarían la frase: salvo que sean mis familiares”.

Debate.

Además de dar sus argumentos en contra de la campaña de Larrañaga, Pereira dijo que es partidario de concretar un debate sobre políticas de seguridad entre los actores políticos y operadores judiciales, ya sea durante o después de la campaña. “Nos deberíamos invitar a debatir sin prejuicios y sin partir de la base que las personas que están privadas de libertad no les falta nada”, acotó.



Pereira reconoció que es complejo un debate de este tipo y desde su punto de vista uno de los temas centrales pasa por la necesidad de invertir en cárceles, lo que ha sido planteado en más de una oportunidad por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit. “Hay que invertir en cárceles, hay que invertir en los menores infractores y en la reinserción laboral”, concluyó.

Principales medidas para la seguridad

Guardia. Se plantea la creación de una Guardia Nacional compuesta por 2.000 soldados que tendrían la misión de colaborar en las tareas de seguridad pública.



Se encargarán de participar en la acción preventiva, disuasiva y represiva tendiente a impedir la comisión de delitos, principalmente en las zonas del interior con un mayor índice.



Domicilio. Se levanta la prohibición de realizar allanamientos nocturnos en viviendas. Se posibilita que los jueces, cuando haya fundadas sospechas de actividades delictivas, puedan ordenar los allanamientos de domicilios en horas de la noche, algo que hasta ahora estaba prohibido.



Penas. El proyecto de reforma prevé que quien cometa delitos graves (tales como rapiña, violación, homicidios, extorsión, secuestro, copamiento, abuso sexual, trata de personas, tráfico de estupefacientes), no podrá recibir beneficios liberatorios y deberá cumplir la pena en su totalidad.



Reclusión. La reforma supone la creación de una nueva pena, la reclusión permanente revisable para delitos especialmente graves como violación o abuso sexual seguido de muerte, sicariato y el caso de los homicidas múltiples.