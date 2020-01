El pingo que ganó el premio Ramírez fue bautizado por el ajuste del ministro Astori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El turf no es un pasatiempo que cautive a Danilo Astori. Pero una decisión del actual ministro de Economía anunciada en conferencia de prensa en 2016 fue la razón para bautizar al caballo que ayer se coronó campeón en el Gran Premio Jose Pedro Ramírez: Ajuste Fiscal.

Es que cuando el jerarca del gobierno frenteamplista anunció medidas de ajuste fiscal para enderezar la economía, optó por definirlas como “consolidación fiscal”. La decisión molestó a los dueños del potrillo que pintaba para crac. “Nos salían a decir que había una consolidación fiscal, que nos subían las tarifas, los impuestos y estábamos viendo un ajuste. Así que si había un ajuste fiscal se tenía que llamar ajuste fiscal, nomas”, relató a El país el manager del pingo ganador Juan Manuel Burgueño.

“Es raro que la gente festeje un ajuste fiscal, grite y se emocione al cantico de ajuste fiscal viejo y peludo, pero fue lo que pasó y estamos muy contentos”, agregó tras la carrera.



El caballo salió a la pista como favorito para la mayoría del público ayer en Maroñas. Menos para un visitante destacado: el presidente electo Luis Lacalle Pou. Es que en el sistema político uruguayo el concepto “ajuste fiscal” se ha convertido en mala palabra.



“Iba a decir: espero que no gane el ajuste fiscal, pero al dueño no le va a gustar”, dijo bromeando el presidente electo, cuando los medios de prensa le consultaron por cómo veía al pura sangre que iba a correr.

Su pronóstico tuvo poco acierto y Ajuste Fiscal triunfó en el Ramírez. El líder blanco fue invitado a homenajear al jockey Pablo Falero, quien se retiró luego de la carrera despeus de 38 años compitiendo.



Lacalle Pou lo aplaudió, lo felicitó, le entregó el disco rojo de la llegada y luego dedicó un tiempo para las clásicas selfies. “Toda la suerte presi, no nos defraude. Y por favor que el ajuste fiscal quede solo para Maroñas”, le dijo una señora al acercarse.

Luis Lacalle Pou con Pablo Falero. Foto: Marcelo Bonjour

El futuro mandatario agradeció y comentó su mal pronóstico turfistico. “Mira que me preguntaron por ese caballo los periodistas al llegar. Y yo les dije que ojalá no ganase. No se si fui yeta, o mufa o que. Pero lo cierto es que ganó el que yo no quería”, dijo entre risas el presidente electo.



El que tampoco tuvo suerte fue Jorge Larrañaga. En la última carrera su caballo que tenia chances de ganar, entró tercero. Si triunfó uno de Francisco Gallinal en la segunda carrera.