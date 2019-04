Qué piensan los uruguayos sobre un acuerdo de Concertación para las departamentales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Partido Colorado y el Partido Nacional se reunieron ayer martes para avanzar en acuerdos para usar el Partido de la Concertación y poder sacar al Frente Amplio y evitar que la izquierda tenga una vez más el control de la administración en Montevideo.



Un 42% del electorado aseguró que votará o probablemente votaría la Concertación el año que viene mientras que un 50% indicó que no lo haría y un 8% se mostró indeciso, según la última encuesta de Cifra divulgada por Telemundo.



En la capital el 36% expresó que está a favor mientras que el 55% indicó que está en contra. Este número se incrementa en el interior donde hay un 47% de encuestados que aseguraron que la votarán y un 46% que no.



En el caso de Montevideo, tres de cada cuatro blancos y colorados indicaron que estarían dispuestos a votar una concertación en su departamento, como también lo haría el 38% de los indecisos.



En el interior ese número se mantiene: tres de cada cuatro blancos y colorados del interior también estarían dispuestos a votar una concertación en su departamento, junto con el 36% de los indecisos.



Los votantes del Frente Amplio, por otra parte, se mostraron mayormente en desacuerdo y 9 de cada 10 dijeron que no la votarían.