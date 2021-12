Piden la renuncia de Gastón Cossia por jaurías de perros y él dice que no se va

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Distintas organizaciones de productores han solicitado de forma pública la renuncia del director del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Gastón Cossia. La Federación Rural del Uruguay, por ejemplo, denunció una serie de “problemas serios”, y se refirió puntualmente a jaurías de perros que vendrían realizado ataques contra ganado.

El tema ha sido tratado a la interna del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es quien tiene bajo su órbita al INBA. Esa dependencia del Estado está dirigida por el ministro Fernando Matto, del Partido Colorado. Cossia, en tanto, pertenece al Partido Nacional, que fue el que lo designó para el cargo.



La semana pasada Matto fue consultado por los medios sobre el reclamo de los productores en cuanto a que Cossia renuncie. “Es una designación del presidente de la República (Luis Lacalle Pou). Hemos tenido algunas manifestaciones de organizaciones que han expresado su disconformidad (…) Veremos con el propio involucrado como son los futuros pasos a dar”, respondió el jerarca.



El ministro agregó que la demanda de los productos “es justa”, porque “no se ha dado respuesta” a los ataques.



“Tenemos un gran problema en el Uruguay con la tenencia irresponsable de los perros. Hay que trabajarlo. Pero no es un tema de hoy, se ha generado a lo largo de décadas”, dijo Matto.

Cossia fue consultado por El País y aclaró que desde su asunción no ha dejado de trabajar para intentar solucionar el problema, al que definió como “complejo”.



“No (voy a renunciar). Tengo una convicción muy firme en cuanto a ser un servidor público y de mi partido. No me voy a mover ni un pelo sin que el presidente tome cartas en el asunto, porque tengo un mandato suyo. Eso podrá cambiar solo en caso de que su opinión cambie. Me debo a la política pública. No es mi cargo el que está en juego, es la política pública”, enfatizó.



El jerarca explicó que desde la INBA se está llevando adelante un plan de castraciones muy importante y que existe un constante diálogo con las intendencias en busca de mitigar los problemas.



“Soy enfático en que estas políticas que llevamos adelante son a mediano y largo plazo. Entiendo que se quieran soluciones rápidas, pero puedo decir que estamos trabajando. Hoy tenemos un problema al que nos cuesta dar respuesta, porque no es fácil encontrar al perro cuando ataca”, agregó Cossia.