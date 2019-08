Piden presupuesto para ley de violencia integral contra las mujeres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado del Frente Amplio (Nuevo Espacio) Jorge Pozzi anunció a El País que pedirá un compromiso a los principales candidatos presidenciales para que quien gane destine los recursos necesarios para poder poner en funcionamiento la ley de violencia integral contra las mujeres.

A esos efectos, el diputado oficialista tratará de concretar una reunión con Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou, Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos y Pablo Mieres a la brevedad posible, comentó a El País.



La preocupación de Pozzi se despertó ante la polémica que surgió entre el senador del MPP Charles Carrera y Lacalle Pou, luego que este considerara prioritaria la defensa de víctimas de violencia doméstica.



En el desarrollo de esa idea, sostuvo que hay que tomar medidas de protección corrigiendo el sistema de custodias.



El candidato blanco dijo que el sistema tal como está planteado hoy limita las libertades de la víctima y es necesario darlo vuelta. “Hay que vigilar al victimario, no a la víctima. Vigilemos al que amenaza y no al amenazado”, comentó.



La propuesta no fue bien vista por el senador Carrera quien la rechazó de plano.



En un posteo de Facebook, Carrera escribió que Lacalle Pou “deslizó una de sus improvisadas propuestas a las que nos tiene acostumbrados”. “Impresiona nuevamente con su nivel de desconocimiento de un tema harto sensible para la sociedad uruguaya.



“Ese carácter de sobreprotección a la que se somete a una víctima, es una medida extrema que pretende garantizar su seguridad ante el riesgo de sufrir una agresión por parte de un ofensor”, añadió.



Pozzi es partidario de analizar caso a caso.