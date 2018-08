Piden a la Jutep investigar vínculo de Alonso y Beraca

El financiamiento de la campaña electoral de la senadora y precandidata nacionalista Verónica Alonso y su posible vinculación con la ONG Beraca y la iglesia evangélica Misión Vida llegará a manos de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

El planteo se hará la semana próxima por parte del diputado Óscar Groba del Espacio 609, como consecuencia de contradicciones en las declaraciones de los presuntamente implicados y la aparición de un video en donde se ve a una camioneta con la foto de Alonso y a una persona con una remera de la iglesia Misión Vida descargando elementos.

El hecho fue denunciado por Twitter por el edil de la Vertiente Artiguista de Canelones Maximiliano Rivero. "La iglesia Misión Vida está exonerada de impuestos y colabora con la campaña de Verónica Alonso. Es decir que todos los uruguayos les estamos pagando la campaña a esta candidata", escribió en la red social.

Groba dijo a El País que el video en cuestión "se sumará al archivo" sobre el financiamiento de la campaña de Alonso y hará parte del informe final que se presente en diciembre como resultado del trabajo de la investigadora. "Es la confirmación de lo que venimos investigando, pero hablé con la Jutep porque haré una denuncia formal con todo lo que tengo analizado a los efectos de que se analice si es de recibo hacer una denuncia", explicó.

El diputado considera que se deben elevar todas las declaraciones de Alonso y del diputado nacionalista Álvaro Dastugue, ya que entiende "hay muchas contradicciones". Por lo que pedirá que la Jutep examine si hay alguna objeción a la campaña de Alonso y la iglesia Misión Vida, cuya principal figura es el pastor Jorge Márquez, suegro del diputado Álvaro Dastugue.

En la misma línea que Groba, el diputado comunista Gerardo Núñez dijo a El País que "está más que claro que Beraca y Misión Vida participaron de la campaña de Alonso". "Han ido acomodando el discurso en diferentes oportunidades, primero no iban a ir a la investigadora y después negaron el vínculo y luego dijeron que se hizo una especie de calesita (...) Desde mi punto de vista hubo una financiación", señaló.

El caso fue presentado a la investigadora del financiamiento de las campañas electorales como consecuencia de un juicio que le inició el propietario de la imprenta Vistosul (Martín Nyczka) a Alonso por una deuda por la impresión de listas para la campaña de 2014. Por esta causa, terminó siendo condenada por la Justicia al pago de las planchas.

Consultada ayer la senadora por la aparición de este video —en que se la vuelve a vincular con Misión Vida— se limitó a decir que no haría ningún tipo de declaraciones sobre el tema. Cuatro días antes, en una entrevista con El País, Alonso declaró: "Creo que en verdad la investigadora armó un circo buscando cosas donde no hay. Este es un tema bien incómodo. Donde una situación entre privados… Acá no hubo ningún dinero público; se terminó resolviendo y yo pagué".

Las versiones.

Cuando la senadora Alonso concurrió a la investigadora, Groba sostuvo que "han aparecido en la prensa dos cheques que vinculan al pastor (Jorge) Márquez con ese sector político, uno por US$ 13.000 y otro por US$ 14.000 para pagar la impresión de listas que apoyaron a la senadora Alonso". "Esos cheques tienen número y hay un número de cuenta corriente del pastor Márquez", enfatizó.

Por su parte, el dueño de la imprenta vinculó a Alonso y Dastugue con Beraca. Concretamente dijo que "apareció el famoso Dastugue que traía gente de sus hogares de Canelo-nes" a doblar listas (…) en los vehículos de Beraca". Nyczka agregó que luego "hacían el embolsado y posterior distribución puerta a puerta".

En su comparecencia a la comisión, Alonso dejó en claro que "los jóvenes de Beraca o no de Beraca son libres de militar y de votar donde se les dé la gana". "Aquí se me pregunta si fueron condicionados o presionados, no tengo conocimiento de que así haya sido", señaló.

"Quiero ser muy clara en la afirmación que voy a hacer: en ninguna oportunidad, ni en la campaña interna ni en la campaña nacional, recibí ningún tipo de financiamiento de ninguna institución social ni religiosa, de ninguna iglesia ni de ninguna empresa", concluyó.

Consultada sobre la relación de los voluntarios de Beraca que participaron de la campaña Alonso respondió: ¿Cómo era esa relación de los voluntarios, en particular, con las listas que lideraba el señor diputado Dastugue? Seguramente, le puedan preguntar el señor diputado Dastugue".

El diputado también respondió las inquietudes del Frente Amplio acerca del posible vínculo con Beraca y la iglesia Misión Vida de la cual es pastor: "Yo no estoy al tanto de que la senadora Alonso haya hecho un acuerdo electoral con el señor Márquez, con la iglesia Misión Vida, con los hogares Beraca o con las empresas Beraca".

Dastugue negó que existiera financiamiento de parte de Misión Vida o Beraca a la campaña de Alonso. "Creo que no fue así, que no existió financiamiento alguno de estas organizaciones a las campañas internas del Partido Nacional", señaló en la investigadora.

En tanto, el legislador descartó la versión del dueño de la imprenta acerca del doblado de listas por parte de jóvenes de Beraca. "Yo no llevé jóvenes a doblar listas a la imprenta y menos internados", finalizó.

Pastor Márquez: "Doblaron listas porque quisieron"

El pastor de la iglesia evangélica Misión Vida, Jorge Márquez, afirmó ayer que los jóvenes de Beraca, organización que fundó, trabajaron tanto para representantes del Partido Nacional como del Frente Amplio en la campaña electoral pasada, cuyo financiamiento es investigado por una comisión en el Parlamento. La comisión tiene sobre la mesa el estudio del vínculo entre la campaña de la senadora del Partido Nacional Verónica Alonso y Beraca ya que se denunció que voluntarios de esa organización habían colaborado con el reparto de listas para la candidata. Sin embargo, Márquez dijo en el programa Todo Pasa de Océano FM que "la izquierda usa esto" del supuesto vínculo mencionado "como un circo político" y no investiga. "Los chicos que participaron en el doblado de la lista (de Alonso) lo hicieron porque quisieron. Era una actividad a la que se invitaba a todos los amigos", señaló Márquez. Y fue más allá y dijo que "los chicos también participaron del reparto de listas del Frente Amplio en Maldonado".

Según Márquez, "el Frente Amplio les pagó" a integrantes de Beraca por repartir listas.

"Y tengo entendido que el colorado Fernando Amado les pagó. No sé cómo se manejaron con el repartido de listas de Alonso", añadió al ser consultado sobre el punto.