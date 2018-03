Piden conocer si hay acuerdo por la nueva planta regasificadora

A pocas horas de expirar el acuerdo suscrito entre el gobierno y la multinacional Shell -lo que ocurrirá el sábado 31- para diseñar un nuevo proyecto de planta regasificadora, en el Parlamento crece la incertidumbre acerca de qué ocurrirá, si se prorrogará el plazo del entendimiento para seguir negociando o si el acuerdo se caerá.



El diputado nacionalista Pablo Abdala, que acaba de terminar su trabajo en la comisión legislativa que investigó el anterior acuerdo que terminó fracasando, tiene información de que el acuerdo con Shell será “prorrogado a pedido de la petrolera”, según adelantó a El País.



La semana pasada Abdala envió un pedido de informes al ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) pidiendo la confirmación de la prórroga del acuerdo con Shell o en caso contrario, pidió conocer el camino que seguiría ahora el gobierno del presidente Tabaré Vázquez con este nuevo proyecto.



“La decisión se tiene que haber tomado ya, pero el problema es que no se ha comunicado. En el llamado a sala del 9 de febrero pasado le pregunté dos veces a la ministra de Industria (Carolina Cosse) y no me dijo que sí ni que no, simplemente no me contestó”, recordó Abdala.



En noviembre pasado, la ministra Cosse dijo ante la comisión investigadora del Parlamento que el gobierno había firmado un contrato de negociación con la multinacional petrolera Shell para estudiar la viabilidad de un nuevo proyecto para la construcción de una planta regasificadora. Según Cosse, la obra, en caso de concretarse, sería más pequeña que la prevista en el proyecto anterior. Y agregó que entre las posibles ubicaciones de la planta, se maneja el lugar donde se construía la anterior: Puntas de Sayago.



El directorio de Ancap aprobó en octubre de 2017, por cuatro votos contra uno, un memorando de entendimiento con la multinacional petrolera, que establece como fecha tope para culminar las tratativas el sábado 31.



En la sesión donde se tomó la decisión el representante nacionalista en el directorio Diego Labat fue quien votó en contra por entender que no era el marco más conveniente para negociar con la multinacional. Consideró que ni siquiera está claro que sea lo más adecuado que la negociación la deba llevar adelante Ancap.

El diputado Abdala, en su pedido de informes a Cosse, quiere conocer “en caso de haberse alcanzado un acuerdo definitivo, si el mismo se asienta en las bases establecidas en el contrato preliminar denominado memorando de entendimiento antes mencionado”.



Abdala también pregunta “cuál es el monto, a la fecha, de los pagos realizados por Shell a la empresa Gas Saya-go por concepto de expen- sas portuarias y costos operativos”.



Tras casi dos años de trabajo, la comisión investigadora que funcionó en el ámbito de Diputados elevará al plenario de la Cámara de Representantes dos informes.



Uno será en mayoría firmado por los representantes del Frente Amplio, y otro en minoría, a cargo de los representantes de los partidos de la oposición. Este, según se adelantó a El País, planteará el pase a la Justicia de todo el proceso de investigación, testimonios y documentación sobre el frustrado proyecto.



Pero el Frente Amplio no apoyará esa salida, razón por la cual los legisladores blancos, colorados, independientes y de Unidad Popular llevarán el tema por su propia iniciativa a los estrados.



El Frente Amplio tuvo mayoría en la comisión investigadora con seis integrantes y la minoría se conformó por dos integrantes nacionalistas, dos colorados y uno de Unidad Popular.



El plenario de Diputados se reunirá a mediados de abril para considerar los informes de la comisión.