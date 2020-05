Petit dijo que la LUC "va a hacer más compleja la vida penitenciaria y no va a traer más seguridad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, evaluó negativamente las propuestas incluidas en el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC).

"Presenté un informe la semana pasada, me parece que no es bueno el aporte, que no va en un sentido positivo. Creo que va a hacer más compleja la vida penitenciaria y no va a traer más seguridad. No va a solucionar los problemas de seguridad", señaló en radio El Espectador.

"Hay que repensar un sistema. Es muy difícil hacerle chapa y pintura a un auto que está en pleno rodaje. El sistema que tenemos requiere cambios profundos", agregó.

De todos modos, aclaró: "Se está conversando muchísimo. Sinceramente pensaba encontrar un clima radicalizado (entre oficialismo y oposición) y se está dialogando".

El País informó la semana pasada que el comisionado parlamentario, el Fiscal de corte y la Institución de Derechos Humanos concurrieron al Parlamento para dar su visión sobre la LUC.

Allí, Petit planteó su cuestionamiento a los artículos que duplican penas a menores (de cinco a diez años) y que limitan la semilibertad para estudio y trabajo. Se objeta que este cambio termina haciendo la norma más severa que para los adultos, algo que también se reprocha desde la Institución de Derechos Humanos.



Prisión domiciliaria

Por otra parte, Petit fue consultado sobre los 150 pedidos de prisión domiciliaria debido a la pandemia del coronavirus.



En ese sentido, manifestó que "la prisión domiciliaria no es una liberación, es una forma de prisión, es una limitación a la libertad y que admite diversos tipos de controles".



Asimismo recalcó que son "casos puntuales, situaciones particulares y concretas que cada juez tendrá que ver".



El Ministerio del Interior informó que hasta el miércoles en las cárceles de todo el país hay 11 personas privadas de libertad en aislamiento preventivo

y se espera el resultado de cuatro hisopados para determinar si tienen COVID-19.