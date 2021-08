"Peso pesado" y "articulador": reacciones desde el FA a posible postulación de Pereira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El nombre del presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, como eventual candidato a presidente del Frente Amplio ha despertado varias reacciones, dentro y fuera de la coalición de izquierda. El País informó en su edición de este jueves esta posibilidad, que cuenta, en principio, con el apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista (PCU) y Fuerza Renovadora, el sector del senador Mario Bergara.

Consultado sobre este tema, el secretario general del PCU, Juan Castillo, destacó en rueda de prensa: "Para nosotros es un buen nombre, es un buen candidato, un buen compañero, un buen referente, pero todavía no hemos tomado la decisión orgánica a los efectos de trasladarla".

"Hasta este momento, de todos los nombres que se están configurando como precandidato es el que reúne mayor consenso, pero sin decisión orgánica todavía", remarcó.

Castillo afirmó que Pereira ha demostrado al frente del Pit-Cnt ser "un componedor, un articulador, que trabaja siempre en función de la unidad". "Lo digo con propiedad, al haber militado 15 años alrededor de él, compartiendo las responsabilidades de la coordinación del Pit-Cnt", agregó.



Además, dijo que, si bien considera que Pereira "en esta etapa es un buen candidato", hay que ver "cuál es la respuesta de los demás sectores y qué dicen las bases frenteamplistas".



Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Fratti (MPP), declaró esta mañana en Punto de encuentro (Radio Universal) sobre Pereira: "Me parece que es un peso pesado, que ha cambiado el estereotipo histórico de los dirigentes del Pit-Cnt".



"Es un hombre al que no le siento anticuerpos en los sectores del Frente Amplio, por más que ha dicho que es de la Vertiente Artiguista", dijo el legislador, y puntualizó que Pereira "tiene más imagen a favor que el propio Pit-Cnt".



En la noche de este miércoles, uno de los dos coordinadores del Frente Amplio, Ricardo Ehrlich, consideró que el de Pereira "es un nombre potente, un muy buen nombre", pero que no es el único. Entrevistado en Canal 5, valoró positivamente que haya diversos nombres para la candidatura y señaló que esto muestra que "hay una renovación en marcha".