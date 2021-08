Pese a pedido del FA la titular del Inisa no renuncia y denuncia "un juego político"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para defender la institucionalidad, la presidenta del Inisa Rossana de Olivera debería dar un paso al costado”, aseguró la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Cecilia Cairo en el Parlamento. La jerarca de gobierno anunció que no renunciará y atribuyó el reclamo a “un juego político”.

La sensación que dejó en la coalición la comparecencia a la Comisión de Hacienda, en el marco de la Rendición de Cuentas, fue la de una interpelación. Desde el FA se cuestionaron los tiempos de encierro de los internos, la comida insuficiente en los centros del Inisa y las decisiones adoptadas con el voto en contra de las otras dos directoras: Sandra Etcheverry (Partido Nacional) y Andrea Venosa (Frente Amplio).



“Toma decisiones solo ella, inclusive con el voto en contra de las otras dos integrantes del directorio”, dijo Cairo a El País. Como ejemplo citó una denuncia penal que se hizo en cuanto a cajas con información de celulares requisados a adolescentes privados de libertad que no se derivaron a Fiscalía, la contratación de una asesora cuestionada por el FA y el ingreso de la Guardia Republicana al Inisa a dar talleres de formación a funcionarios sobre mediación.

Cairo dijo que al decidir “por sí sola” y sin el respaldo de las otras dos directoras “se pasa por alto la institucionalidad”. Luego del planteo, la directora del Inisa no emitió comentario al respecto. “Es cierto que ella tiene voto doble, pero entonces hay empate y no puede tomar una resolución ella sola”, opinó.



Consultada por El País, De Olivera rechazó las afirmaciones de la diputada al indicar que el 90% de las resoluciones se adoptan por las tres integrantes del directorio. Y agregó que muchas de las afirmaciones realizadas por el FA “no son reales”: “Quizás sea el juego político que quieran hacer, pero yo no voy a entrar”.

De Olivera dijo que no renunciará al cargo como se solicitó, porque tiene “todo el apoyo” de su partido, Cabildo Abierto. “No se me cruza por la cabeza. Me parece que intentaron hacer un debate que no corresponde y que no es democrático”, acotó. En su informe, la presidenta del Inisa destacó que en la actualidad “no hay hacinamiento”. “Hoy tenemos un número bajo de jóvenes en privación de libertad”, afirmó de acuerdo a la versión taquigráfica de la reunión.

Además, señaló que se “minimizó” el promedio de horas diarias de encierro de los adolescentes. De Olivera explicó que “el objetivo era que tuvieran 9 horas diurnas de encierro, pero se alcanzaron 6 horas” en los tres centros de máxima seguridad. Por lo que concluyó: “Se disminuyeron”.



La diputada del MPP Bettiana Díaz cuestionó justamente este dato, al sostener que según se extrae de los informes de la Organización Mundial contra la Tortura y del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), hay una estadía diaria dentro de la celda de 22 horas, como promedio.

Centro del Inisa. Foto: Fernando Ponzetto

“En el año 2020 lo que vemos es que de cambios profundos, como nos vinieron a plantear, se hizo muy poco”, afirmó Díaz en diálogo con El País. Señaló que cuando se miran los informes se concluye que el tema de la alimentación “no está solucionado porque los chiquilines dicen que sienten hambre y eso se contradice con los discursos”. La diputada del FA cuestionó que no se avanzara en la construcción del campus en Colonia Berro, para lo que se constituyó un fideicomiso que -según dijo- genera costos administrativos.

Díaz destacó además que no se cumplen algunos artículos del Código de la Niñez y Adolescencia que tienen que ver con la privacidad de la comunicación. “Los chiquilines que cumplen pena tienen derecho a comunicarse con su familia, tienen dos llamadas de cinco minutos por semana, pero eso en pandemia no se aumentó y a su vez las llamadas se hacen al lado de un funcionario”, indicó Díaz. Por lo que concluyó “no hay privacidad”.

"Fuera de lugar".

“Quiero dejar constancia en la versión taquigráfica de que no compartimos el pedido de la oposición de renuncia de la presidente. Nos parece infundado, fuera de lugar y sin argumentos”, aseguró el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, en la Comisión de Hacienda. Además, respaldó “la gestión”, según dijo “de todo el directorio por su transparencia”.