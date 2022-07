La pesca causa otro frente con Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Recientes declaraciones realizadas contra Argentina por integrantes de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo en el Parlamento, sobre la explotación de recursos pesqueros en el Río de la Plata, generan un nuevo frente de conflicto con el vecino país.

En la sesión realizada el jueves 7, los integrantes de la Comisión Técnica Mixta prácticamente responsabilizaron a Argentina de llevarse la mejor parte de la “torta” de los recursos pesqueros en aguas comunes del Río de la Plata. Dicha comisión técnica también está integrada por representantes de Argentina.



El primer roce entre Uruguay y Argentina proviene de la negativa del gobierno de Alberto Fernández de realizar un monitoreo conjunto del Sistema Riachuelo, un emisor subacuático, que verterá a fines del próximo año en aguas comunes del Río de la Plata, líquidos pretratados -en forma básica- de miles de empresas y residuos domiciliarios de seis millones de personas.

Hoy la contaminación generada por esas aguas residuales se concentran en la costa argentina. Con el colector, los restos podrían quedar en el fondo del Río de la Plata y, hay opiniones de expertos de que éstos podrían llegar a las costas de Colonia (ver página A 3).



El segundo punto de fricción entre ambos países es la construcción argentina de otro emisario en la zona de Berazategui. Se trata de una obra de 7,5 kilómetros y cuatro metros de diámetro por donde pasarán los desechos de unos cuatro millones de habitantes de Buenos Aires.



Argentina comenzó hace un año los llamados a licitación a empresas para la construcción de esa mega obra y Uruguay se opone por entender que el país vecino nunca mostró en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) -organismo que regula la actividad de ambos países en ese cauce- un estudio ambiental antes de que el emisario comenzara su operativa. Argentina, en lugar de enviar a la CARP ese estudio, lo entregó al Estado uruguayo, violando así disposiciones de dicha institución binacional. Es decir, desde el punto de vista jurídico, Argentina no podría construir el Sistema Berazategui.

En el Parlamento

A nivel diplomático es sabido que el canciller Francisco Bustillo tiene una relación cercana con el presidente argentino, Alberto Fernández, y con su colega, Santiago Cafiero.



No obstante, las declaraciones de integrantes de la Comisión Técnica Mixta generan un inesperado frente al canciller uruguayo.



El jueves 7, las autoridades uruguayas de la Comisión Técnica Mixta, que dependen del Ministerio de Relaciones Exteriores, fueron recibidos por la Comisión Especial Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida de la Cámara de Diputados.



En la sesión, el delegado de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, Ernesto Dehl, dijo que a dicha asesora “se la ha dejado en segundo plano durante muchos años” por los distintos gobiernos, a pesar de ser un ámbito “muy importante” porque Uruguay tiene recursos pesqueros que “no están en la máxima explotación, sino en la mínima”. Agregó, Uruguay posee una flota pesquera de 54 barcos contra más de 500 que tiene la República Argentina.



“Hay más de 60 especies (de peces) en el Río de la Plata y solo trabajamos sobre tres, que son la corvina, la merluza y la pescadilla”, dijo Dehl.



El presidente de la Comisión Técnica Mixta, Zapicán Bonino, insistió sobre el punto. “Existe un sinnúmero de especies a ser pescadas. Argentina extrae la mayoría de ellas y nosotros apenas tres o cuatro, dependiendo de la época del año, etcétera. (...) Pero nosotros estamos perdiendo la oportunidad de llegar a esos recursos, que hoy en día están muy olvidados”, advirtió Bonino.



Hoy Uruguay exporta entre US$ 70 millones y US$ 100 millones en pescado. Esa cifra podría multiplicarse por tres o cuatro si el país impulsara una flota pesquera, llegando incluso a ingresos similares a los obtenidos por la producción ganadera, según dijeron las autoridades de la Comisión Mixta Técnica en el Parlamento.



“La pesca está dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Cuando asumen, los señores ministros dan muchos discursos, pero jamás los he oído hablar de la pesca; por lo menos, yo no los escuché. Nunca la mencionan; la pesca está en un rincón, en un escritorio, abandonada”, expresó Bonino.



El asesor jurídico de la Comisión Mixta Técnica, Jesús Castro, afirmó que hoy el patrullaje naval lo ejercen más los propios pesqueros por interés propio que los buques de la Armada por problemas “más que sabidos”.



“Nuestros empresarios sobreviven gracias al buen trabajo que hacen los delegados (de dicha asesora) frente a la poderosa Argentina -ese es el adjetivo más apropiado: poderosa”, dijo en alusión que el país vecino cuenta con mayor flota pesquera y posee cinco barcos de investigación y Uruguay ninguno.



“En el último mes, la flota argentina subió del sur y pescó una enorme cantidad de merluza que Uruguay dejó en el agua”, dijo Castro como ejemplo del poderío pesquero del vecino país.



En otra intervención, Dehl recordó que, por un conflicto sindical, la pesca estuvo parada durante cuatro meses: “Esos recursos que quedan ahí -me refiero a los ejemplares adultos- los pescan los que están dentro del Acuerdo, es decir, los barcos argentinos”.



¿Cuánto es lo que puede pescar Uruguay y Argentina por temporada o por determinado período?



Castró respondió a esa pregunta: “ahí hay una vieja pugna entre Argentina y Uruguay. Nuestro país ha salido victorioso a lo largo de los años en muchas de esas especies que implican millones de dólares y en determinar la paridad de condiciones que Uruguay y Argentina pesquen la misma cantidad. (...) El gran temor que tiene Uruguay es que Argentina suba de Mar del Plata. Si Argentina sube de Mar del Plata todo su potencial pesquero, a Uruguay le quedará una merluza. Por razones económicas, de conveniencia de mercado, Argentina no lo hace, pero nada le prohíbe que lo haga”.