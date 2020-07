250 personas en situación de calle fueron trasladadas desde el jueves; 60 están en el Comando del Ejército

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, señaló este lunes que en la noche del domingo se trasladó a unas 100 personas en situación de calle a dependencias del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Ejército. Desde el jueves, cuando se comenzó este operativo en conjunto entre las dos carteras, ya son 251 las personas trasladas a refugios, de las cuales 60 fueron derivadas al Comando General del Ejército, ubicado en Bulevar Artigas y Colorado (Montevideo), informaron este lunes de tarde fuentes del Ministerio del Interior a El País.

En tanto, este lunes más temprano el comandante en jefe del Ejército, Gerardo D. Fregossi, informó en rueda de prensa que están "acondicionando a contrarreloj otras instalaciones para proporcionar lugar a otros 60 compatriotas, en lo que era el viejo cuartel de Infantería N° 3, cerca de Gruta de Lourdes (Montevideo)".

El ministro de Defensa, Javier García, había anunciado este domingo de noche en Séptimo Día, de Teledoce, que en coordinación con el Mides, se brindará alojamiento en unidades militares a personas en situación de calle.

"Es un trabajo muy importante que estamos llevando adelante desde el Ministerio del Interior y seguramente también vamos a continuar en los próximos días", señaló este lunes Larrañaga en rueda de prensa.

Estima que hoy será una "noche muy complicada, de mucho frío", en referencia a las mínimas pronosticadas por Inumet que oscilarán entre 2 ºC y -4 ºC, y por ello quiere "alertar a la gente que nos ayude en esta materia".

Respecto a si se encontraron con alguna dificultad en esta tarea, Larrañaga respondió: "Alguna resistencia hay, pero con toda franqueza, hay aceptación para ser conducidos a refugios". Recordó que salió de recorrida el viernes y sábado de noche.

En esa línea, remarcó: "No hay gran resistencia para ir a los refugios porque se entiende que la situación que van a vivir va a ser mucho mejor que la que actualmente padecen".

El ministro contó que hay gente que acepta ir al refugio al primer ofrecimiento, mientras que otros plantean: "'No. Yo no soy un delincuente, no quiero ser conducido', y ahí requiere un poco más de conversación, de entendimiento, que no estamos en el ejercicio de una actividad de contralor de autoridad, sino en ejercicio de una actividad de solidaridad".