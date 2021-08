"Es una perla más", dijo diputado del Frente sobre Cardoso y cese del director de Turismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado frenteamplista Gustavo Olmos consideró que la remoción del ahora ex director de Turismo, Martín Pérez Barreto, "es una perla más en una serie de hechos" relacionados con el titular de la cartera, Germán Cardoso. "Incluso el cambio Nelson y denuncias que hubo en su propio partido", agregó.

Consultado al respecto de una posible vinculación entre el ministro y la casa cambiaria, el diputado respondió: "No tengo idea si está implicado, pero fueron difusiones de su propio partido, no lo dijo el Frente Amplio".



En rueda de prensa este viernes, el legislador indicó que en el caso de Pérez Barreto "el problema no fueron las compras directas", sino que según la versión del director cesado "fue por su negativa a violar las normas por las cuales se debe comprar en el Estado y eso es lo preocupante".

"No nos consta de ninguna política que se haya aplicado por parte del ministerio que haya exigido ninguna compra, simplemente porque el ministerio no está haciendo nada", aseveró.



Olmos explicó que el Frente Amplio va a pedir más información al respecto, pero aclaró que esto ocurrirá luego de que discuta la Rendición de Cuentas en Diputados y de que tenga lugar la interpelación al ministro Luis Alberto Heber en el Senado.



Asimismo expresó que también buscarán saber más al respecto de las llamadas que el ministro le realizó a un jerarca policial que fue imputado por abuso de funciones entre otros delitos.