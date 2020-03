Pereira: "Ni que se terminó el recreo, ni que los policías son violentos"; "ni una manija ni la otra"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Pit Cnt Fernando Pereira hizo referencia en la mañana de este lunes a los operativos policiales que lleva adelante el nuevo gobierno así como los reclamos realizados por algunos integrantes de la oposición y aseguró que no hay que generar una brecha: "Ni que se terminó el recreo" ni que "los policías son todos violentos". Ni una manija ni la otra", expresó en diálogo con el programa radial En Perspectiva.

Pereira indicó que por un lado hay trabajadores que cumplen una función relacionada con la seguridad pública y que por otro hay trabajadores con otro tipo de funciones como la salud o la educación, pero aseguró que "no necesariamente tiene que ser un acto confrontativo". "Nunca se debe construir una brecha de (esto no lo digo demonizando a Manini sino a la frase) por un lado se terminó el recreo, que para los izquierdistas no hay más viva la patria, ni por el otro lado que los policías son todos violentos. Ni una manija ni la otra".

"Se construye un relato de odio que finalmente lo que hace es que nos miremos unos a otros con desconfianza, que es lo peor que le puede pasar a una sociedad", expresó.

Pereira hizo hincapié en el conflicto de un trabajador municipal que denunció haber sido agredido durante un control policial y el video sobre el momento que fue difundido por el Ministerio del Interior y en el que no se ven los hechos denunciados.

"Hay que ver si el extremo de la denuncia que el trabajador hizo es el correcto o no", indicó el presidente de la gremial y agregó: "De lo que nosotros vimos no hay ningún acto de violencia, pero no es el único elemento que la Fiscalía va a tomar. Va a intentar buscar mayor información y eso es lo que le da finalmente la transparencia a un modelo democrático y a un modelo garantista de las libertades civiles".

Pereira indicó además que "ojalá todos los procedimientos policiales se hagan en base a un protocolo de actuación que respete los derechos humanos y las libertades civiles".

"Nosotros lo que hacemos es intentar que aquellos instrumentos del Estado que tienen más instrumentos que son por un lado el Instituto de Derechos Humanos y por el otro la Fiscalía y la Justicia en general, y que sean los que le garanticen a todos el cumplimiento de los derechos humanos: tanto a los civiles como a los trabajadores policiales. Nosotros lo que no podemos hacer es poner trabajadores contra trabajadores".