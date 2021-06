Pereira salió al cruce de Silva y de Delgado: "Están profundamente equivocados"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, salió al cruce del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y del presidente del Consejo Directivo Central, Robert Silva, al respecto del funcionamiento de los comedores escolares durante el paro que tuvo lugar el jueves de la semana pasada, impulsado por la central sindical. "Han emitido comentarios que están profundamente equivocados", aseguró.

"Los comedores escolares funcionan 180, a los sumo 190 de los 365 días que tiene el año. Con lo cual el resto de los días esos escolares no tienen preocupación alguna de cómo se van a alimentar. Esto incluye días que podría prever la ANEP. Por ejemplo, no hubo comedores ni el 19 de abril ni el 18 de mayo, dado que eran feriados no laborables para la ANEP. En ese caso podría haberse preocupado de que la alimentación llegara a esos niños, sin embargo no se hizo", expresó Pereira durante un video publicado en su cuenta de Facebook.



Por lo tanto, expresó el líder sindical, "la única preocupación es que 18.000 niños quedaron sin alimentación el día del paro", mientras que esos días feriados "quedaron sin alimentación la totalidad de los niños uruguayos".



"Tal vez lo que hace falta es una autocrítica, por ejemplo para admitir que miércoles, jueves y viernes previo a la Semana de Turismo, cuando se suspendieron las clases, no se previó la alimentación escolar para la totalidad de los niños que se alimentan en los comedores", expresó.



En la misma línea consideró que "tal vez haga falta una discusión para encontrar mecanismos de políticas sociales complementarias" que aseguren la alimentación de los estudiantes no solo durante la mañana, el mediodía o la tarde, "sino durante todo el día para que tengan una alimentación y no caiga en situación de tamaño, de talle y de peso".

"Achacarle al paro la falta de alimentación de los niños escolares es una pequeña maniobra que no ayuda en nada a la política, con p mayúscula. Cuando hay un paro obviamente hay afectación de servicios, muchos de ellos no deseados. Sin embargo en este paro, por ejemplo, se tuvieron todos los vacunatorios abiertos, cuestión que fue reconocida por el ministro (Daniel) Salinas", indicó Pereira.



El presidente del Pit-Cnt indicó que el objetivo del video es que sirva para reflexionar y para agradecer a los directores, las maestras y las funcionarias del comedor "que hacen maravillas para que con unos pocos pesos los niños de las escuelas uruguayas puedan tener una alimentación de calidad, balanceada y equilibrada".

Los dichos de Pereira llegan luego de que Robert Silva anunciara el viernes durante una rueda de prensa, que un total de 18.000 niños no tuvo acceso a los alimentos de los comedores escolares debido a que durante el paro algunos no funcionaron.



"Los comedores no funcionaron por el paro", aseguró el presidente del Codicen en ese momento. Esta afirmación fue respaldada por Delgado, quien a través de su cuenta de Twitter expresó: "Consecuencias del paro".