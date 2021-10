Pereira visitó a Mujica: Estado, renovación y el consejo del expresidente a los jóvenes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a las elecciones por la Presidencia del Frente Amplio Fernando Pereira se reunió en la mañana de este jueves con el expresidente y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) José Mujica en su chacra ubicada en Rincón del Cerro.

A Mujica "le importa cómo fortalecer el Estado. Un país sin Estado termina siendo un país súper débil desde el punto de vista de las políticas sociales y también en el desarrollo humano", indicó Pereira en rueda de prensa luego del encuentro.

El candidato aseguró que con el exmandatario tienen varios puntos en común, como por ejemplo entender que es necesario ir por un camino de renovación dentro del partido. Hay que "mover el avispero de nuestras cabezas, la renovación generacional es una necesidad", aseguró.



"Parecemos estar muy de acuerdo en el sentido de que hay que abrir las puertas y las ventanas del Frente Amplio para que entren jóvenes, para que entren hombres y mujeres de la cultura, para ir a un intercambio de generaciones que nos permita a todos madurar y sobre todo para crecer, no solo en cantidad de personas que adhieran a la fuerza política sino en volumen de conocimiento y fraternidad", expresó.



Por su parte, Mujica pidió que "no se olviden de los rezagados en la fila social". "Esa era una política que tendrá que llevar el Estado adelante, pero sin pasarse de la raya, porque no hay cosa más cobarde que el capital se te dispare", indicó.



"Me pagan $ 72.000 de jubilación, eso es lo que yo cobro. Lo digo porque van a creer que como fui presidente tengo que estar... pero no, no, yo soy el presidente que me agarró la reforma jubilatoria", expresó.



Mujica dijo que ahora le queda "esperar la carroza" y aseguró que el balance que hace es que "la vida es hermosa a pesar de todas las caídas. Y cuando llega la vieja esa inevitable me gustaría decirle: 'Por favor, doña, siga adelante'".



"Este es un consejo para los muchachos. Triunfar en la vida no es llegar, es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae", expresó.



Pereira llegó a la chacra próximo a las 9:00, donde el también exsenador ya lo estaba esperando. Se saludaron con un puño y cada uno se sentó en una banca al aire libre, según imágenes compartidas en la cuenta de Twitter del MPP.



Su candidatura fue oficializada durante el congreso del Frente Amplio que tuvo lugar el domingo. Ivonne Passada y Gonzalo Civila también fueron proclamados candidatos.

Pereira cuenta con el respaldo del MPP, del Partido Comunista y de Fuerza Renovadora (sector liderado por Mario Bergara). En agosto, cuando su nombre fue impulsado públicamente, el ahora candidato expresó: "Surge esta responsabilidad que es un honor para cualquiera, porque nunca renegué de mi condición de frenteamplista de base".