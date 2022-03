Pereira: “No es cierto que no reconocimos el resultado a los partidarios del NO”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la victoria del “NO” en el referéndum por la derogación de 135 artículos de la LUC, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, desmintió no haber admitido el resultado antes de la conferencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. “No es cierto que no reconocimos el resultado a los partidarios del NO”, expresó.

“En el acto del Gaucho, aunque parecía que el resultado se iba inclinando a favor del NO, no estaba definida y la tendencia no daba para reconocer, aunque dimos varias señales de que era muy difícil alcanzar el objetivo”, detalló en un comunicado al que tuvo acceso El País.



“Es algo pocas veces visto, contra todos los pronósticos y las encuestas. A esta hora no pueden decir que ganó el "NO", porque no hay nada más poderoso que un pueblo luchando, transformando. No hay nada ni nadie más poderoso”, había expresado Pereira sobre las 22 horas de este domingo, en la explanada montada frente al monumento del Gaucho.

“Luego del acto, el Comando se volvió a reunir y un rato después la tendencia era irreversible. Distintos compañeros me comunicaron que Álvaro Delgado, Secretario de la Presidencia se estaba intentando comunicar conmigo”, continuó detallando en su comunicado explicativo.



“De inmediato llamé a Delgado y le comuniqué en nombre de la Comisión que no habíamos llegado a los votos para anular 135 artículos de la LUC y le pedí que se lo trasmitiera al presidente de la República”, prosiguió.



“Luego de la media noche llamé al presidente De la República Dr. Luis Lacalle Pou para manifestarle personalmente lo que unas horas antes le comuniqué a Delgado, cuestión que el presidente tenía clara”, cerró.