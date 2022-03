Pereira en "ramblazo por el SI": "no hay conferencia mayor que estos cientos y cientos que están defendiendo derechos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, participó de un acto denominado "Ramblazo por el SI", convocado por el FA y que se desarrolló en la tarde de este domingo desde Rambla y Ciudadela hasta la Playa Ramírez.

Pereira habló tras este evento y manifestó que "la fotografía que tenemos es que el SI avanza y el NO retrocede. Desde hace mucho tiempo nos damos cuenta que cuando hablamos con vecinos, cuando nos convocamos a militar, somos cientos y miles que a lo largo y ancho del país andamos golpeando hogares".

El presidente del FA expresó que "vamos en minoría en casi todo" y criticó los minutos que tiene la campaña del NO en informativos y publicidades. Además dijo: "colocan al presidente como jefe de campaña, con todas las ventajas del aparato de gobierno, pero nuestra gente es lo suficientemente valiente y osada como para estar construyendo esta mayoría".



Consultado sobre la posibilidad de una conferencia del presidente Lacalle Pou defendiendo el NO en el referéndum, Pereira cuestionó: "¿Tiene derecho a hacerla? No lo tengo claro, si constitucionalmente podría. Si fuera así deberían poder los miembros de la Corte Electoral". Sobre el tema también dijo: "si la hace tenemos una alternativa a la cadena del presidente que son varias miles de cadenas que cada uno haga en su barrio. A una cadena del presidente decenas de miles de cadenas de nuestros vecinos".

Además, Pereira fue crítico con el gobierno: "siempre debió haber escuchado más, no se puede desconocer la otra mitad del Uruguay. Cada proyecto de ley debe ser abordado de forma tal que cada legislador pueda escuchar los expertos con el tiempo suficiente", declaró.



"Se va a definir el 27 de marzo como sabemos hacer los uruguayos, de forma democrática, construyendo esa mayoría que estamos trabajando hace más de un año. Libremente van a decidir que esta parte de la ley no siga en el ordenamiento jurídico, de forma tal que al otro día el presidente va a ser Lacalle con las mismas potestades que tenía el día anterior", finalizó.