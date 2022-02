Pereira pidió debatir con Lacalle o Delgado por la LUC y dijo que pedirá cadena nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira solicitó en las últimas horas debatir con el presidente Luis Lacalle Pou o el secretario de Presidencia Álvaro Delgado en torno a la Ley de Urgente Consideración (LUC), y adelantó que solicitarán la cadena de radio y TV para transmitir su mensaje de derogar 135 artículos del buque insignia del gobierno.

En rueda de prensa, consignada por Subrayado (Canal 10), Pereira remarcó que la cadena "sigue siendo un mecanismo útil para transmitirle a la sociedad lo que una organización o propuesta cívica pretende".

Consultado sobre si la campaña por el Sí solicitó la cadena, expresó: "Se va a pedir, porque hasta ahora teníamos la impresión de que iba a ser negada (...) ahora, si se otorga la vamos a pedir porque claramente es un instrumento de comunicación para defender nuestros derechos".

El presidente del Frente Amplio apuntó contra Lacalle Pou al indicar que "debe de haber cambiado de opinión" en torno a la cadena, tras considerar que este trató al mecanismo de comunicación como "betusto que ya no le servía a nadie".



El presidente había indicado el viernes en San Bautista (Canelones) que hasta ese momento no habían solicitado la cadena desde la Comisión por el Sí. Además, indicó que ahora se resolvió ofrecer este mecanismo porque "hay dos posiciones" y consideró "bueno para la participación cívica que los uruguayos tengan información de los que quieren votar Si o No para con esos argumentos tomar una decisión final".



Por otro lado, Pereira envió en las últimas horas un mensaje a la cúpula de Presidencia en torno a la LUC. "Estamos dispuesto a participar de un debate con (Luis) Lacalle o (Álvaro) Delgado porque son los autores de la ley, y deberían defenderla si es que esto no violenta ningún artículo constitucional".