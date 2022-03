Pereira pide al gobierno una "mesa amplia" para el lunes sea cual sea el resultado del referéndum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira opinó este miércoles que el gobierno debería convocar a una "mesa amplia" el próximo lunes - un día después del referéndum de la Ley de Urgente Consideración (LUC) - sea cual sea el resultado de la contienda electoral.

En entrevista con En Perspectiva (Radiomundo), Pereira fue consultado sobre las declaraciones que hizo el histórico dirigente de la bebida Richard Read respecto a que si gana el "SÍ" el gobierno debería convocar una "mesa amplia" con oficialismo, oposición y sectores sociales para discutir leyes con ese consenso.

"Es una postura de Richard Read, pero yo la comparto, independientemente del resultado. Me parece que va a haber un resultado cerrado, muy parejo", respondió el frenteamplista esta mañana.



"Capaz que me equivoco y después tenemos que hablar de otra hipótesis, pero si el resultado es parejo como creo que es, - y ni que hablar las encuestadoras creen que es -, independientemente del resultado nos tenemos que sentar a buscar consensos que puedan posibilitar leyes que tengan mayores apoyos que apenas una mitad", dijo. Esto, aseguró, "implica tener tolerancia, buscar lo mejor para el país para temas que son delicados de resolver".



Pereira planteó que Uruguay está "atravesando un momento muy delicado", y enumeró: "70% de los uruguayos están endeudados; los precios de los productos han aumentado de forma sustancial; el salario ha caído por segundo año consecutivo igual que las jubilaciones".



Valoró que estos asuntos "son las urgencias del país", de las que dijo: "Apenas hablamos porque nos colocaron como una ley de urgencia temas que no tenían esa urgencia, que no tenía que resolverse en 74 días, durante la pandemia, en un momento donde las organizaciones ni siquiera se podían movilizar".



El presidente del Frente Amplio señaló que el gobierno si perdiera el referéndum de la LUC "no es que queda un gobierno sin legitimidad, queda con la misma legitimidad que tenía el día anterior, con el mismo Parlamento, mismos ministros - salve que los cambie -; mismos senadores, diputados, intendentes". "El único efecto que tiene la derogación de la LUC es que deroga 135 artículos", opinó.