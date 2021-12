Pereira sobre pedido de informes de Bianchi: Lacalle "tiene que tomar cartas en el asunto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a la presidencia del Frente Amplio Fernando Pereira consideró que el presidente Luis Lacalle Pou tiene que interceder, tras el pedido de informes que realizó la senadora nacionalista Graciela Bianchi sobre la "situación funcional" de Mirta Mallo, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu). "Tiene que tomar cartas en el asunto el presidente Lacalle, que es un presidente democrático", expresó el dirigente.

"No puede dejar que los senadores anden haciendo cualquier cosa", dijo Pereira en "Desayunos Informales" (Canal 12) y agregó: "Tiene que dar señales claras porque además él ha ido a las movilizaciones y ha hablado con la gente, como lo hizo (Tabaré) Vázquez en mil oportunidades", indicó.



En la misma línea, Pereira consideró que Lacalle Pou "es una persona que estudia estos temas con sensibilidad" y que por tanto al ver esta situación debería decir 'esto no lo puede hacer mi gobierno'", opinó.



"No es cualquier senadora del gobierno, es la primera. No lo puede hacer porque violenta la libertad sindical", dijo y expresó que investigar a los sindicatos no es una tarea de la Cámara de Senadores. "Los sindicatos son independientes y, cuando interviene el Senado, está violentando la libertad", dijo.



De todas maneras, adelantó que no pedirá una reunión para hablar con el mandatario sobre el asunto, ya que en este momento no representa ni a la gremial sindical Pit-Cnt, ni al Frente Amplio. "No soy ni chicha ni limonada", dijo.



"Hay una senadora pidiendo públicamente datos de una trabajadora por ser dirigente sindical. Si lo hubiera hecho el Frente Amplio éramos Venezuela y esta práctica -que es bastante común- del escrache al que protesta, de preguntar cuál es el nivel sindical que tiene, es atentar contra la libertad sindical, como si atentaran contra la libertad de prensa", consideró.

Respecto a este último punto y al pedido de informes de Bianchi, se refirió el diputado colorado Felipe Schipani, quien a través de su cuenta de Twitter emitió una respuesta dirigida a Pereira. "Pedir informes por parte de un legislador es un derecho consagrado en el art. 118 de la Constitución", indicó.



"Persecución, es que un presidente o un ministro del Interior divulguen información de personas con las que tuvieron un altercado", indicó en referencia a la publicación de datos de un colono en la web de Presidencia que se realizó durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez, así como a la divulgación de los antecedentes en 2018 de una persona detenida tras un incidente con el entonces secretario de Estado Eduardo Bonomi.

Pedir informes por parte de un legislador es un derecho consagrado en el art. 118 de la Constitución.

Persecución, es que un Presidente o un Ministro del Interior divulguen información de personas con las que tuvieron un altercado 👇 pic.twitter.com/1PSpGwRERE — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙎𝙘𝙝𝙞𝙥𝙖𝙣𝙞 (@FelipeSchipani) December 3, 2021

A través de su cuenta de Twitter, Bianchi anunció que realizó un pedido de informes luego de una manifestación encabezada por Mallo frente al presidente Lacalle Pou en rechazo de lo que consideran "recortes" en la educación.



En el documento enviado al Codicen la senadora solicita saber la cantidad de horas docentes que posee Mallo, si detenta algún otro cargo, si goza de licencia sindical y, en ese caso, cuántas horas tiene adjudicadas.