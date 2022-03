Pereira se presentará al debate aunque Umpiérrez lo haya puesto en "modo pausa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de que el intendente de Rocha, Alejo Umpierrez, dijera que puso en "modo pausa" el debate por el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio informó que de igual manera se hará presente en el lugar acordado para el encuentro.

"Ante las versiones de prensa de que Alejo Umpierrez no concurriría al debate acordado con un medio local de Rocha, reafirmo que el 18 de marzo en el teatro 25 de mayo me haré presente para participar en el debate con el coordinador de la campaña por el NO, cumpliendo con el compromiso asumido con el medio de comunicación. La palabra vale", publicó en su cuenta de Facebook.

El intendente de Rocha le había confirmado el debate a Pereira, pero cambió su postura a raíz de la decisión del presidente frenteamplista de no debatir con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.



Umpierrez había señalado a El País: "No es cortés, por decir lo menos, que Pereira le niegue un debate a Mieres y yo debatir. No puedo hacer esto cuando no quiere debatir con un integrante del gobierno que firmó la LUC como ministro, especialmente cuando se ha hablado tanto desde el ‘SÍ’ sobre recortes a las libertades gremiales”.