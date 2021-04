Pereira: "En esta economía hay ganadores y perdedores y los ganadores deberían aportar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, se refirió a las medidas anunciadas ayer por el gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas del COVID-19 y dijo que "en esta economía hay ganadores y perdedores y los ganadores deberían aportar".

"Desde nuestro punto de vista no se ha gravado suficientemente a los sectores más fuertes de la sociedad uruguaya en ingresos económicos para ayudar de mejor manera a aquellos que están en vulnerabilidad (...) Lo que no han gravado es al capital, y en esta economía hay ganadores y perdedores, y los ganadores deberían aportar para que los perdedores, que son perdedores absolutos en algunos casos, que se quedaron sin ningún ingreso, tengan qué comer", dijo a Telemundo.

Según Pereira "el problema siempre es si es suficiente y quién paga la crisis".



El presidente del Pit-Cnt señaló que la flexibilización del acceso al seguro de paro o la creación de subsidios están en la misma línea que lo que había reclamado el movimiento sindical "aunque de menor cuantía" al esperado.



Asimismo indicó que el gobierno "tomó menos medidas de lo que la sociedad, la situación económica y la economía demandaban".



Pereira recordó que el año pasado, con la llegada del coronavirus, 100.000 personas cayeron bajo la línea de pobreza y afirmó que las ollas populares no pueden ser "parte del paisaje".



En ese sentido, hizo hincapié en que si las medidas no se toman "a tiempo" luego "las consecuencias son sociales".



El gobierno anunció ayer que con el Fondo Coronavirus se destinarán unos US$ 900 millones a medidas tributarias, exoneraciones fiscales, subsidios y otras ayudas económicas para los sectores más afectados por la pandemia: gastronomía, transporte, deportes, cultura y turismo, entre otros.