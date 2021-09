Pereira dijo que el FA le "erró" al votar algunos artículos de la LUC y llamó a hacer autocrítica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a la presidencia del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo este martes que el partido “ha reconocido que erró” al votar algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). “Son artículos votados erráticamente y esa crítica vale la pena hacérsela”, sostuvo en diálogo con En Perspectiva (Radio Mundo).

En ese sentido, Pereira dijo que “hacer una autocrítica y decir: estos artículos que voté, no los debí haber votado”, o escuchar fundamentaciones de legisladores diciendo “era mejor votar estos artículos que los que estaban”, representan, muchas veces, “el arte de la política" y de "tratar de que salga algo menos malo”.



En cambio reflexionó: “pero luego, si se va a ir a un referéndum, ¿cuál es el problema de revisar artículos que se votaron? ¿La gente no toma decisiones que luego las corrige? ¿Somos tan perfectos que podemos tomar una decisión y mantenerla todo el tiempo del mundo con tal de que no nos digan que somos contradictorios? ¿O es mejor revisarnos cada tanto tiempo para modificar los errores y que la gente no se entienda?”, cuestionó.



“En cierta medida, seguir para adelante cuando nos equivocamos es de necios, no de sabios”, sentenció.

El conteo de firmas para habilitar el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), comenzó el 8 de julio, luego de que integrantes del Frente Amplio y el Pit-Cnt entregaran las casi 800 mil firmas reunidas, y finalizó el 22 de julio.



La Corte Electoral cuenta con 150 días hábiles desde la fecha de entrega para finalizar con este proceso que determinará si se habilita el referéndum o no. El total de firmas necesario para habilitarlo es el 25% del padrón electoral, es decir, una suma de 671.544.