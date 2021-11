Pereira dijo que el FA no gobernó con la gente y sí con "un poco de soberbia" en los últimos años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernando Pereira, candidato a presidente del Frente Amplio, reconoció este miércoles que los últimos años de gobierno de esa fuerza política hubo "un poco de soberbia", así como no se escucharon ciertas "críticas", entre varios aspectos.

En rueda de prensa en Colonia, Pereira llamó a "gobernar además que para la gente, con la gente" y consideró como "principal autocrítica" que si se hacen "obras imponentes" no se puede hacer en la "soledad del gobierno".

Consultado sobre si antes no se se gobernó con la gente, confesó: "Pienso que en los últimos años no", aludiendo al segundo gobierno de Tabaré Vázquez. "Tuvimos un poco de soberbia, no escuchamos algunas críticas que nos hacían desde pequeños sectores de los agropecuarios. Ese es un tema que el Frente Amplio lo tiene que aprender".



"No escuchamos a nuestras bases, que nos decían que había cierto descontento con nuestra forma de actuar", agregó en esa línea.



Pereira mantuvo un encuentro con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Respecto a por qué apoya la candidatura del expresidente del Pit-Cnt, el jefe canario dijo que encarna el Frente Amplio "que abre puertas, dialoga, articula, que no se aisla, que recupera espacios, dialoga con la sociedad, se interrelaciona con las fuerzas sociales, productivas".



Consultado sobre los aciertos que destaca del gobierno, Orsi puntualizó: "Si tengo que hablar de virtudes o reconocimientos debo reconocer en la figura del presidente alguien que se hace cargo". De todos modos, valoró que esto "puede ser un arma de doble filo" ya que hacerse cargo de "todo" a veces puede traer señales que no son las más deseada".



"Me gustaría un gobierno con un Consejo de Ministros que funcionara, y no funciona así. Funciona él con los ministros de a uno", apuntó.



Consideró que en este contexto el Frente Amplio es una "oposición seria" que ante la Ley de Urgente Consideración (LUC) en vez de "rechazarla de plano, dijo 'analicemos y votemos aquello que creemos que es mejor para la sociedad'". El Frente Amplio votó parte de los 135 artículos que ahora busca derogar junto al Pit-Cnt.