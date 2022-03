Pereira dijo que Argimón tuvo un "desborde verborrágico" al hablar de violadores en acto del NO

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira respondió este viernes a la vicepresidenta Beatriz Argimón, que señaló en el acto de cierre de la campaña "multicolor" en Montevideo: "A mí no me importa si un violador estudia o trabaja en la cárcel: que cumpla toda la pena”.

En rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12), Pereira destacó: "Las discusiones de tribuna no contribuyen. El griterío no conduce a ninguna solución para problemas que son graves en Uruguay".

Consultado sobre si Argimón tribuneó ayer en el acto, respondió: "Parto que no es que tribuneó, es que la pasión de una campaña te lleva a excesos que después te arrepentís. Yo trato de meditar todas las mañanas para no excederme". Y agregó en ese sentido que la "exarcerbación" de la campaña "lleva a desbordes verborrágicos que no tienen ningún sentido".

"Nunca se usó la prisión como un método para escarmentar a las personas. Lo que nos dice la norma legal es que tiene que ser un instrumento de rehabilitación de las personas", agregó.



Dio un paso más, y señaló: "Si las personas no trabajan y no estudian, ¿cómo se van a rehabilitar, de qué forma?".



De todos modos, el alto dirigente opositor sostuvo que conoce "bien" a Argimón y le tiene "aprecio", parte de la base que "es la presión de una campaña que la creían ganada, y no solo no está ganada, sino que las tendencias se están dando en sentido contrario y eso a veces desespera".



"Que la desesperación no nos lleve a pensar cuáles son las salidas del futuro", dijo, y aseguró que quiere para los reclusos "el mejor tratamiento, la mejor reclusión, educación y mejor posibilidad de acceso al trabajo".



Consultado sobre si está de acuerdo con que los privados de libertad cumplan toda la pena y estudien y trabajen, respondió: "O que reduzcan la pena si es necesario. No digo 'embocamos en todo'. Es de una necedad y una soberbia que nadie debería tener. La modestia es parte de la actividad política. El escuchar al otro es parte de la actividad política".



El presidente del Frente Amplio consideró que si se leen los informes del Comisionado Parlamentario carcelario "con objetividad, sin partir de la base que las personas siempre están pensando en cómo sacar una ventaja, sabés que si no le das la oportunidad de trabajar y estudiar estás haciendo que salgan peor de como entraron a la cárcel".



Y a continuación planteó que se debe dar esta "sensata" discusión: "¿Queremos convivir con gente que entró violenta y salga más violenta o queremos que se rehabiliten?".