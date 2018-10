Presidente del Pit dice que en Uruguay "no hay Bolsonaros", hay "un abombado nomás"

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, habló esta mañana en el programa Quién es Quién de Diamante FM y el tema central fue la elección presidencial que este domingo se realiza en Brasil.

Pereira dijo que si gana Jair Bolsonaro, el candidato de derecha al que las encuestas señalan como vencedor, el escenario "es catastrófico para América Latina, para Brasil y el Mercosur, para todos los que sentimos que vivir en democracia es un valor innegociable y que la libertad es un bien a defender para todo".

El sindicalista uruguayo señaló que a su juicio "hay un problema" que sería que "el 50% de los votantes brasileros apoyara a un candidato que defiende las políticas que defiende sin esconder. Allí no hay ocultamiento de una forma de pensar y después la aplicación de una política diferente".



Pereira señaló que Bolsonaro "tiene planteos antidemocráticos y de apoyo al golpe" y que aunque "siempre hay que someter a prueba" porque "lo eligió la gente", pero "también en Uruguay a (Juan María) Bordaberry lo eligió la gente y después se transformó en un dictador".

"Espero que las democracias sean lo suficientemente potentes para resistir el embate que este hombre va a hacer sobre las mismas, pero la verdad que me causa dolor", agregó.



Y dijo que es "terrible" que "la potencia latinoamericana más fuerte desde el punto de vista industrial y poblacional, esté dirigida por alguien que defiende medidas que son explicitamente de corte autoritarias".



"Vecinos de estas características son vecinos peligrosos. Son vecinos armados (...) no puedo entender el proceso que se está dando en Brasil", opinó.

Y agregó que "no se puede concebir que un pueblo que mayoritariamente iba votar a Lula si no lo hubieran puesto preso, después mayoritariamente termine votando a alguien que defiende no solo las ideas opuestas a Lula, defiende ideas de carácter dictatorial".

Consultado sobre si la llegada de Bolsonaro podría terminar con el Mercosur o ponerlo en peligro, dijo que "ojalá que no" y que por ahora es solo "un gesto político" ya que estamos hablando de un candidato que aún no fue elegido, pero señaló que si se transforma en algún momento "en una acción política", entonces sí Uruguay estaría en un problema serio y el Mercosur también. Espero que no sea tan burro".



Luego agregó que "ningún término que yo utilice educado y responsable engloba este personaje".

En cuanto a los posibles candidatos a presidentes de Uruguay, Pereira dijo: "no me molesta ninguno. Me gustará más o menos a mi pero lo voy a admitir como un presidente democrático. En Uruguay hoy no hay Bolsonaros, hay abombados". Y consultado por el periodista si se refería a "varios" o "uno", respondió: "Hay uno nomás".

Dijo después que "respeta mucho" a la política uruguaya porque "discute ideas", y puso de ejemplo a Julio María Sanguinetti,con quien admitió no estar de acuerdo pero que es alguien que "estudia a la hora de debatir". Y agregó: "Lo mismo podría decir de (Luis Alberto) Lacalle, de (Jorge) Larrañaga o de (Luis) Lacalle Pou o de (Álvaro) Delgado. Hay otro que no le contesta dos preguntas consecutivas".



Consultado sobre si esa última persona a la que hizo referencia sin nombrar era el "abombado" del que había hablado antes, no quiso decirlo, pero aclaró que tampoco se refiere a que ese político "sea Bolsonaro", pero que "tiene una lógica que decidió enfrentarse con los sindicatos, y tiene una intencionalidad política que lo lleva a determinados enfrentamientos con los sindicatos sin conocerlos".

Pereira no nombró a nadie, pero quien públicamente se ha enfrentado en varias ocasiones a los líderes sindicales es el precandidato por el Partido de la Gente, Edgardo Novick, quien se refirió recientemente a los gremios como "sindigarcas", ante lo cual el Pit-Cnt lo tildó de antisindical.