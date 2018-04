El pequeño Franco tenía otras dos preguntas para Tabaré Vázquez

Franco es un pequeño de siete años que hoy, junto a otro llamado Renzo, se llevó los aplausos en el Consejo de Ministros en San José. Vestido con túnica y moña, tomó el micrófono en plena conferencia de prensa y le preguntó al presidente: “¿Es verdad que tu casa es una mansión?”.



Vázquez respondió: "Es una casa como la de los uruguayos". "¿Pero más grande...?", interrumpió el niño. Y el mandatario dijo que su casa "tiene un fondo y tiene un jardín. Vivimos con mucho gusto y deseamos que todos los uruguayos puedan tener una vivienda digna".

En diálogo con Telenoche, el niño dijo que estaba haciendo unos mandados con su madre cuando vio la carpa y pensó: “Viene el presidente”. Respecto a cómo surgió su pregunta dijo que tras pensarlo “se le vino al cerebro” y la formuló.



Pero todavía tenía otras dos que no llegó a formular. “Quería preguntarle si se conformaba con su trabajo y qué se sentía ser presidente”.

Quiere ser bombero.

Su sueño es ser bombero cuando sea grande porque “hay muchas casas en las que pasa algo, que se prenden fuego y me da miedo que pueda ser algún familiar mío”.



El pequeño es delegado de segundo año “B” de la escuela 118 de tiempo completo y vive junto a su familia en las viviendas de la cooperativa de Playa Pascual.

Beneficios

El otro niño que tomó el micrófono se llama Renzo. Y su pregunta fue: "¿Por qué la gente que no trabaja tiene más beneficios que la gente que trabaja?”.

Los aplausos retumbaron en toda la carpa en la que se realizaba el encuentro. Y la respuesta del mandatario fue algo más extensa a la que dio a Franco.

"Si hay una función que cumplir desde el gobierno nacional es la de transmitir información a la población", dijo.



Y agregó que "es una responsabilidad muy grande que a veces se puede cumplir en profundidad y a veces no, porque no es solo el gobierno el que juega este partido".



"La aseveración que tu haces no es ajustada", le respondió al niño.



"Hay situaciones en las que se tergiversa la realidad (...) Quienes trabajan en este país tienen una realidad mucho más digna que quienes no trabajan", concluyó el mandatario uruguayo.