"Estamos peor que en 2002", dijo el senador nacionalista Sergio Botana 

Dos senadores entrantes debatieron en la televisión internacional, en el canal France 24, que emite para América Latina desde Colombia. Se trata de la frenteamplista Sandra Lazo, desde Montevideo y el blanco Sergio Botana, quien respondió desde Melo. Además, en estudios había dos académicos expertos en política internacional, uno español, Manuel Alcántara, y otro colombiano, David Roll Vélez.

Consultado por los retos del próximo gobierno, Botana, economista de profesión, recordó que el Frente Amplio “asumió después de la crisis económica del año 2002, lamentablemente hoy estamos en una situación peor que aquella del año 2002”.

“Transcurridos los años de crecimiento y bonanza económica; el gobierno no hizo las cosas bien en esa materia, el déficit fiscal era de 3,4% al finalizar el año 2001, hoy está en 5%, la deuda externa era del 48% del PIB hoy es del 71%”, dijo.

Por otro lado, Botana señaló que “cuando se vean los números reales se va a ver que hubo decrecimiento en los últimos años, los factores económicos nos han dejado fuera de competencia con el mundo, somos el país más caro de la región”.

La respuesta de la senadora Lazo comenzó aclarando que no es profesional de la Economía. Aseguró que durante el período de gobierno “el Frente Amplio apostó por la inversión social, lo que hizo que gente que estaba debajo de los márgenes de pobreza pudiera acceder a la educación, a una salud de calidad”.

“Para nosotros esas cosas están en el haber de la sociedad uruguaya que permitió la descentralización educativa y que se recibieran jóvenes que fueron la primera generación (de su familia) en recibirse”, señaló Lazo.



Sobre el final del debate se analizó la decisión del presidente de no invitar a su asunción a representantes de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El panelista colombiano aseguró que “la decisión de este presidente parece muy audaz, es como decir: somos un país pequeño, tenemos autonomía para decir que no estamos de acuerdo, cosa que otros países no se han atrevido a hacerlo”, afirmó Roll Vélez.



Por otro lado, el académico apuntó que Uruguay “es un país un poco artificial que tiene que ver muy bien con quién se relaciona”.



Botana, desde Melo, no pudo evitar responderle. “No puedo aceptar que diga que nuestro país es artificial, cada cosa (que sucedió en la historia) costó mucha sangre”, afirmó Botana.