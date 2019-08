"Pensé siempre que el gobierno de Maduro era dictatorial, no cambié de opinión ahora", dijo Astori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Yo pensé siempre que el gobierno de (Nicolás) Maduro era un gobierno dictatorial, no cambié de opinión ahora”, dijo el ministro de Economía, Danilo Astori, entrevistado en Diario de Campaña de NSTV.

“Lo dije públicamente. No recuerdo la oportunidad sinceramente, pero lo he señalado siempre”, insistió el jerarca.

A fines de julio Astori había dicho: “A mí no me cuesta nada: lo de Venezuela es una dictadura, y es una dictadura tremenda, con impactos humanitarios muy graves”.



Tras esas palabras del titular de Economía, tanto el expresidente José Mujica como el candidato a la Presidencia del Frente Amplio, Daniel Martínez, también dijeron públicamente que el régimen venezolano es una “dictadura”.



Astori sostuvo en Diario de Campaña ahora que le “molestó” que sus dichos sobre Venezuela fueran tildados de “oportunismo electoral porque, sinceramente, no es oportunismo electoral”.

Consultado acerca de la reticencia de algunos integrantes del Frente Amplio de llamar a Venezuela de “dictadura”, Astori dijo: “No debería costarnos”.

Uno de quienes se manifestó en contra de lo expresado por Astori, Mujica y Martínez fue el exprecandidato Óscar Andrade, quien en una publicación que realizó en su cuenta de Facebook dijo que "elegir las redes sociales o los medios para anunciar virajes en temas sensibles es por lo menos irresponsable".



De todas maneras, Astori añadió ahora: “Yo valoro muchísimo y seguiré valorando los esfuerzos por el diálogo, y por la vía pacífica de resolución de este tema, que solo puede tener un camino: la realización de elecciones libres, absolutamente sin ningún tipo de cortapisas y democráticas”.