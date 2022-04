Penadés: "No puede ser que de cada 100 muchachos 60 no terminan el liceo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador Gustavo Penadés habló de la aprobación del “documento base” para la transformación educativa. "En el escuchar y el dialogar se nos cayeron dos generaciones", expresó el senador y dijo que es hora de "enfilarnos todos" en esta cuestión, no solo el presidente de la de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen) Robert Silva.

"No puede ser que de cada 100 muchachos 60 no terminan el liceo. Es otro de los desafíos en los que el Gobierno. Voy a ser muy exigente con las autoridades educativas. El 70% de los jóvenes entiende que lo que se les enseña no les sirve para nada, ¿con qué estímulo va un muchacho?", expresó Penadés en diálogo con "Primera mañana" de El Espectador.



Para el senador, los problemas con los que acarrea el sistema educativo luego derivan en problemas laborales y sociales. "La fractura no es solo de carácter económico. La más grave es cultural y social, vinculada a valores", detalló.

"Si hay que pagar un costo político lo tenemos que pagar entre todos para ejercer una tarea de continuidad. No se puede empezar desde cero cada vez que empieza un gobierno", enfatizó sobre la reforma.



"Las prioridades ya no pasan por el parlamento sino por acciones estrictamente del Gobierno y eso tiene algunas líneas de acción: primero profundizar la reforma educativa; necesitamos acelerar procesos que reviertan una situación que viene arrastrándose desde hace décadas. Segundo tiene que ver con la políticas sociales: vivienda, trabajo y políticas de combate a la marginalidad. Y tercero una política económica responsable. Me da mucha gracia cuando algunos sectores políticos hablan como si hubiéramos pasado la crisis económica. El Uruguay sigue gastando más de lo que recauda", explicó el senador.

Sobre la reforma jubilatoria, Penadés cree que "la viabilidad está asociada a los recursos. Lo que no puede ser es mirar para el costado". "Hoy ya 7 puntos del IVA se dedican a financiar el BPS. Nada es suficiente, eso es lo que tenemos que encarar", expresó.



"Tenemos que tratar de convencer a la oposición que el tema nos quema a todos"; "Tendríamos que empezar a tener contactos políticos en las próximas horas con el Frente Amplio para negociar acuerdos", cerró.