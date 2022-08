Penadés espera que la interpelación se dé "por lo alto" y no entrando en "chicanas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés dijo que espera que la doble interpelación a los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, por la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se realice "por lo alto" y que no se entre en "chicanas y pasadas de factura entre unos y otros". El legislador destacó la instancia para saber de primera mano cómo se procedió en el asunto.

Sobre el caso, Penadés aseguró que al momento de otorgarle el pasaporte a Marset no existía "ninguna alerta roja" en su contra. Por otra parte, el legislador negó que los tiempos para otorgarle dicho pasaporte hayan sido menores que en otros casos: "se procedió como ante cualquier ciudadano, el pasaporte se lo dieron en 74 días".

En referencia a los antecedentes penales de Marset, quien se encuentra prófugo, afirmó que si bien tenía antecedentes, su deuda con la justicia uruguaya "ya la había pagado". Por último, dijo que fue "lamentable" este hecho y sostuvo que "seguramente se tenga que modificar la normativa vigente", pero remarcó que irregularidades "no hay ninguna".



Por otra parte, este lunes ingresó a la Cámara de Senadores la Rendición de Cuentas que, tras su tratamiento en Diputados, dejó algunos asuntos a resolver tras no encontrarse acuerdos dentro de la coalición de gobierno. Ese fue el caso de la Ley de Medios, que tras varios días de discusión y no alcanzar los consensos para proceder como indicaba el Poder Ejecutivo -que era derogar la ley por completo- se votó modificar solamente el artículo 56.



En ese sentido, Penadés valoró que con esta modificación se pudo avanzar "bastante".



Respecto a la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad de la Universidad de la República, Penadés indicó que “por lo menos para él”, el tema es más "complejo". En ese sentido, destacó que se necesita la iniciativa del Poder Ejecutivo para derogar un impuesto, “por ende” según el legislador, la primera discusión que se deberá dar en la Cámara de Senadores es "si se puede o no insistir en su derogación".