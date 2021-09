Peña: “Quizás, un efecto colateral positivo" de UPM "sea una mejora en la calidad del río”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"En el río Negro van a pasar cosas y, en principio, podría mejorar la calidad del agua", afirmó este jueves el ministro de Ambiente, Adrián Peña. El jerarca hacía referencia a los efectos que puede tener la instalación de la segunda planta de UPM en Uruguay.

"Tal cual se dio en el río Uruguay, que hoy tenemos un montón de información que antes no existía. Quizás, un efecto colateral positivo de la polémica planta industrial sea, eventualmente y por qué no, una mejora en la calidad del río. Creo que es posible. No me animo a decir que efectivamente va a mejorar", comentó Peña, según recogió Universal 970.



El colorado explicó que la instalación de estaciones de monitoreo y el control que se realiza del río supone un mayor nivel de información que el actual. Se miden "cuatro variables, además de la económica y social, que son el suelo, el agua subterránea y la vida del propio río". Los datos van a "permitir poder trabajar sobre las variables para mejorar el río".



Por otra parte, indicó que, "por primera vez después de mucho tiempo, la represa del Rincón del Bonete no va a cerrar el curso del río. Hasta este momento, la demanda de energía era la que determinaba si la represa se abría o no. Eso llevaba a que por meses el río estuviera cortado. Ahora hay una necesidad de asegurar un caudal mínimo para el funcionamiento de la empresa UPM y, desde el punto de vista ambiental, es una buena noticia y supone que va a tener más vida".