Peña se "muestra" para la fórmula con Lacalle Pou

Aunque los líderes acuerdan año tras año pactos de unidad para evitar enfrentamientos, en el Partido Nacional siempre se está corriendo la interna.

La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, está cerca de conformar la fórmula presidencial del Partido Nacional con Luis Lacalle Pou en caso de que Alianza Nacional pierda la interna de junio, tal como indican hasta el momento todas las encuestas. Así lo dejó entrever ella misma.

Jorge Larrañaga, líder aliancista y el más cercano perseguidor de Lacalle Pou, ha dicho que él no sería candidato a vice con el conductor del movimiento Todos, por lo cual es él mismo quien tendrá la última palabra. Y en ese contexto, Peña sale a escena. No es algo que deba definirse hoy, porque todos esperan a confirmar el resultado de la interna nacionalista. La propia Peña dijo que no se ha hablado del tema y que ella espera que si Larrañaga pierde, igual acepte integrar la fórmula.

"Lo más natural es que sea Larrañaga" el candidato a vice, dijo Peña en el programa Quien es Quien de 98.7 Diamante FM. Pero avanzó en el tema con definiciones. "Llegado el momento, si él no va y me la ofrecen no voy a poder decir que no, no voy a engañarlos. A mí me queda mal (hablar de ello) siendo que mi nombre ha estado en el tapete desde la elección pasada. Por eso lo más natural es que vaya quien lidera el movimiento", declaró.

Y añadió que "si él no va, la decisión la tiene que tomar él." "No voy a ser yo. Si tengo que serlo lo voy a hacer. No lo voy a negar. Para mí el horizonte es que el partido gane. Si la decisión del grupo tiene que ser esa, vamos arriba", sostuvo en la entrevista.

Peña, de todos modos, defendió a capa y espada las chances de su líder. "Larrañaga es el mejor precandidato porque logra la simpatía de más gente fuera del partido. Es más fácil votar a Larrañaga".

"Cualquier blanco que pase al balotaje está bien. Pero para mí Larrañaga es quien le gana al Frente Amplio. En las dos elecciones anteriores Larrañaga estaba muy arriba y en la campaña se fue desgastando. Ahora estamos al revés", analizó.

Larrañaga "le gana al Frente porque tiene buen relacionamiento con todos los partidos y tiene algo que lo hace ser más votable para otros partidos". "Es más difícil que Lacalle Pou le gane al Frente Amplio", opinó.

También habló sobre Juan Sartori. "Lo que está haciendo es trabajar para otra elección. Verónica Alonso está en la misma condición. Una elección no se gana en dos o tres meses, son una apuesta a futuro", dijo.