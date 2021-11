Peña calificó de "reunión por Halloween" el congreso convocado por Novick

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El congreso para elegir autoridades que convocó Edgardo Novick, fundador del Partido de la Gente (PDG) despertó una polémica a la interna del partido que ya venía fracturado desde hace meses, cuando se conoció que se celebrarían dos Convenciones Nacionales.

El diputado del Partido de la Gente (PDG), Daniel Peña, aseguró este martes que Novick no convocó un congreso el sábado pasado sino "una reunión por Halloween”.

Mientras que en agosto pasado Peña se proclamó presidente del PDG tras una convención, Novick desarrolló este sábado otra donde se definió que Pablo Paiva sea presidente del PDG, Edgardo Costa vicepresidente, y que Novick continúe en la Mesa Ejecutiva Nacional.

El encuentro que se celebró el sábado en el Centro Gallego fue con motivo de "celebrar el quinto aniversario de la fundación del Partido", así como de "nombrar a las nuevas autoridades", señala un comunicado del Partido de la Gente firmado por Paiva, donde se destaca que la instancia "se venía anunciando hace dos meses".



"De la misma manera que apoyamos a Luis Lacalle Pou de cara al balotage, firmando el Compromiso por el País en la Coalición Multicolor, vamos a salir a defender la LUC en todo el país", destaca el comunicado.



Peña fue quien participó en representación del PDG en la reunión que convocó el gobierno el 7 de setiembre para anunciar que Uruguay iniciaba negociaciones formales para alcanzar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. Previamente, en agosto, fue quien participó en la mesa de coordinación de la coalición.



“Mintiendo y llevando adelante este tipo de mamarrachos Novick pretende seguir utilizando un partido que él mismo destruyó. Un partido que estaba cerrado, y que fue sancionado por la Corte Electoral, entre otras cosas, por no rendir cuentas, con una mesa ejecutiva ilegítima y sin representatividad, y ahora pretende engañar a la gente de nuevo con un congreso fantasma", expresó Peña a través de un comunicado.



En esa línea, indicó que esta instancia es una "nueva estafa política de Novick, que ahora ya pasó todos los límites, tratando de engañar otra vez". Consideró que su espacio (3 Millones) "representa el 70% del Partido, está en sesión permanente para definir los pasos a seguir".



Opinó también que Novick “no llevó adelante ningún Congreso para renovar autoridades" porque "no tiene los congresales". Agregó que el empresario hizo "una reunión de personas que se sacaron una foto de espaldas, para luego mentir a los uruguayos diciendo que eran congresales del partido. Es decir: se disfrazaron de congresales. Por lo cual, Novick no hizo un congreso, lo que hizo fue una reunión por Halloween”.



Calificó a Novick de "persona muy peligrosa, que vive encerrada en sus propios caprichos, dedicándose a chantadas y maniobras oscurantistas como esta".



En diálogo con El País, Peña apuntó que "nadie se enteró de nada hasta hoy" del congreso de Novick. Esto marca el "primer incumplimiento que es citar públicamente con 72 horas de anticipación, como ya lo hicimos nosotros previamente", en agosto.



Otro punto que señaló Peña es que para hacer cambio de autoridades "como ya se hizo", el estatuto prevé para estos casos más de 251 convencionales. "Ya tenemos el informe de que, obviamente, no asistieron ni siquiera la mitad", remarcó.



Peña subrayó que el congreso de Novick es "ilegítimo", así como su convocatoria porque dicha mesa ejecutiva provisoria "tenía funciones hasta febrero de 2020", y que por tanto, "de ahí en adelante no tuvo ninguna razón de ser".



La Mesa Ejecutiva instalada en agosto se reunirá próximamente y "seguramente va a impugnar" el proceso del sábado ante la Corte Electoral. Asimismo, dijo que se están "reservando otras esferas en la medida de conocer nombres, cédulas y quiénes asistieron eran convencionales y una serie de cuestiones", que entiende "no se cumplió ninguna".



Consultado sobre si se piensa elevar el caso al plano judicial, señaló: "Si se está ante una estafa puede llegar a otras instancias. Primero vamos a conocer la realidad".