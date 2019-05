Los pedidos de los empresarios al gobierno: déficit, regulación laboral y atraso cambiario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Confederación de las Cámaras Empresariales reclamó al gobierno abatir el gasto público para reducir el déficit fiscal, adoptar las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de regulación laboral e incrementar el control del informalismo y contrabando en el interior del país.

Con la presencia de los precandidatos a la Presidencia Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga del Partido Nacional y Edgardo Novick del Partido de la Gente, las cámaras presentaron sus propuestas para implementar en el próximo período de gobierno y aprovecharon para hacerle un reclamo al Poder Ejecutivo.

El presidente de la confederación, Gerardo García Pintos, dijo a El País que “lo que planteamos es un esfuerzo al gobierno para tratar de abatir el déficit que puede tener consecuencias muy negativas para el país y va por el abatimiento del gasto público”.

Por otro lado, también apuntó que hay un “sistema de atraso cambiario”, por eso, se le pedirá en una entrevista que se solicitará al presidente Tabaré Vázquez que “se ponga el foco en disminuir la brecha cambiaria”, indicó.

La Confederación propone a todos los candidatos a la Presidencia reducir la plantilla de empleados públicos, no reponer nuevos cargos de este tipo, definir metas de gestión y destitución automática de directores de empresas públicas en casos de incumplimiento de objetivos y eliminar el monopolio de venta de combustible, entre otras medidas.



También proponen modificar los Consejos de Salarios otorgando un rol diferente a la participación del Estado, derogar el decreto que regula las ocupaciones, y “modificar la normativa laboral y la intervención del Ejecutivo en el marco del estricto cumplimiento de la legislación y recomendaciones de la OIT”.

Luis Lacalle Pou dijo en rueda de prensa que coincide "en algunas" con la visión del sector. "Con respecto a esta visión empresarial, esta visión emprendedora, en algunas cosas yo coincidido. Primero que al gobierno le quedan muchos meses todavía, no podemos hablar de contención del gasto y de tantas cosas para el período que viene", sostuvo y agregó: "De hecho muchos ministros, como Astori, hablan del tema pero no hacen nada al respecto. Siguen con una trayectoria que está generando más déficit, menos inversión y más desempleo y los uruguayos no pueden esperar 9 meses a que cambie el gobierno, el sentido de la urgencia lo compartimos", consideró.



Lacalle Pou dijo que "claramente hay una divisoria de agua entre los que pensamos que Uruguay no resiste más impuestos, más aumento de combustible, mas aumento de tarifas, que aparentemente lo que parece lógico este sector está de acuerdo, y del otro lado está el Frente Amplio con su programa y algún candidato importante del Frente Amplio".

El también precandidato nacionalista Jorge Larrañaga, por su parte, dijo: "Nosotros estamos de acuerdo con los consejos de salario y con la negociación colectiva, creemos que hay que introducirle elementos como la productividad, un pacto nacional sobre el empleo y por supuesto también que el Estado no tenga un poder tan flechado en el manejo de las relaciones laborales".



"No solo estamos de acuerdo con las propuestas sino que hoy hemos presenciado un acto donde vimos mucha gente importante y mucha gente capaz, que nos llena de optimismo de pensar que el Uruguay lo podemos cambiar", consideró el precandidato del Partido de la Gente Edgardo Novick y finalizó: "El Frente Amplio falla en la ejecución, en la gestión, porque no tiene gente preparada".