A pedido de Lacalle este jueves se reunirán partidos de la coalición con el Ejecutivo, dijo Delgado

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que mañana jueves a las 16:30 se citará "por primera vez" una comisión propuesta por el presidente Luis Lacalle Pou, que se realizará con los coordinadores de Senado y Diputados de los partidos que integran la coalición de gobierno.

El jerarca indicó que el objetivo de esta comisión es "coordinar acciones políticas y legislativas", así como conocer "cuáles son cada una de las propuestas de los partidos".



"Me parece importante, no solo el mensaje de la coalición acordando la Rendición de Cuentas, que como todas las rendiciones de cuentas es importante, sino que haya una instancia de coordinación entre los cinco partidos que integramos la coalición de gobierno con el Poder Ejecutivo", indicó Delgado.



El secretario de Presidencia explicó que esta comisión no será únicamente para tratar la Rendición, sino que se buscará "mirar un poco más el panorama, con luces más largas".



"Nosotros tenemos muy claro que acá hay una coalición que vino para quedarse y tenemos que pensar el hoy, el mañana y el pasado mañana, pensando en todos los años que vienen y tratando de ir asimilando y poniendo arriba de la mesa propuestas, énfasis de cada uno de los miembros de los partidos que integran la coalición de gobierno", explicó.



Delgado indicó que esta comisión "va a tener un lindo trabajo por delante", donde deberá buscar amalgamar las propuestas presentadas por los cinco partidos. "Va a ser un ámbito de coordinación absolutamente necesario", finalizó.