PCU plantea que el Frente gana en primera vuelta y con mayoría

En la primera reunión del año, el Partido Comunista definió salir a defender al gobierno y a sus principales políticas. A pesar de que las encuestas no le son favorables, el sector considera que el Frente Amplio puede ganar en primera vuelta y con mayorías parlamentarias.

Si hay algo unánime a esta altura para los analistas políticos es que tal como está el panorama electoral ningún partido obtendría las mayorías parlamentarias y menos ganaría en primera vuelta. No solo eso, para el oficialismo los números no son para nada alentadores y en algunas mediciones —como la de Equipos— aparece 14 puntos abajo que en el mismo período previo a las elecciones del 2014 donde triunfó por tercera vez consecutiva.

En el primer lunes del año, los comunistas reunieron el Secretariado del sector, organismo que nuclea a unos 10 dirigentes responsables de cada una de las áreas de conducción partidaria, para preparar el trabajo político de campaña. Las primeras resoluciones se adoptarán en el marco del Ejecutivo del próximo lunes 14.

El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo dijo a El País que en este encuentro se comenzó a delinear la campaña y el objetivo planteado es "ganar en octubre con mayorías parlamentarias". "Las encuestas diez meses antes dicen una cosa, pero está en nosotros cambiar la realidad y nos comprometemos a cambiar esa realidad. La idea es poner a tiro a nuestros militantes, a nuestras estructuras con ese objetivo", explicó.

Según Castillo, las condiciones para el triunfo del Frente Amplio en primera vuelta "están intactas". "Por convicción y por convencimiento creemos que no hay mejor cosa que la propuesta del FA", insistió.

Para alcanzar el ambicioso objetivo, la "primera carta" que dicen tener los comunistas en su poder es la defensa de los resultados de los gobiernos del Frente Amplio. Castillo citó la reducción de la pobreza, la baja del desempleo y a mejora del poder adquisitivo.

Esto no quiere decir, para los comunistas, que se considere "perfecto" el proyecto político de la coalición de izquierda. " El Frente Amplio dista mucho de ser el proyecto político perfecto. Pero a pesar de todo esto son mejores los resultados en cuanto al nivel de vida de los uruguayos que con los proyectos de blancos y colorados, que juntos hundieron el país", opinó Castillo.

El mensaje que pretenden dar los comunistas es muy similar al trasmitido por el presidente a legisladores y ministros el 21 de diciembre del año pasado en la residencia de Suárez y Reyes. Allí, el primer mandatario les pidió salir a "trillar" el país para convencer a la ciudadanía que el mejor proyecto político es el del Frente Amplio.

Asimismo, señaló que "cuando gobierna la derecha" se ven los resultados y mencionó como ejemplo al gobierno de Mauricio Macri en Argentina. En tanto, acusó a la oposición de tener un "síndrome opositor" por cuestionar cada una de las medidas de gobierno que se adoptan.

En atención a este lineamiento de campaña trazado por Vázquez a fines del 2018, los comunistas entienden que lo principal de cara a junio y a octubre es desplegar "mucha militancia". "Ése es el capital político que tenemos los comunistas. Sin actitudes de soberbia, pero con firmeza para defender las conquistas del gobierno del Frente Amplio", puntualizó Castillo.

Juan Castillo: "El Grupo de Lima no existe"

"¿Quién es el Grupo de Lima? Se juntaron a la vuelta de la esquina, se podrían haber juntado en la calle Asunción", así respondió el secretario general del Partido Comunista al pedido que hizo el mencionado grupo para que Nicolás Maduro no asuma nuevamente como presidente de Venezuela y llame a elecciones.



"No hay ningún organismo internacional. No existen como tal. No tiene peso alguno, no tienen una estructura", argumentó Castillo acerca del ámbito que está integrado por 14 países de la región y del que no forma parte Uruguay. "Yo no estoy muy de acuerdo con la posición de la OEA pero es una organización que integramos y es reconocida. Cada cual no puede ir haciendo un grupo de amigos para las cosas que le gustan y las que no", concluyó.