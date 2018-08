PCU le responde a Mujica por las políticas sociales

El expresidente y senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) José Mujica lanzó ayer duras críticas a las políticas sociales afirmando que "no dieron resultados" y hay que "trabajar lo represivo" para mejorar en la seguridad. Se necesita "menos asistencialismo y más promoción de la gente joven", aseguró en Desayunos Informales de Canal 12.

Sus comentarios no cayeron bien en el Partido Comunista, sector al que pertenece la ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi y la subsecretaria Ana Olivera.

El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo a El País que no comparte la mirada de Mujica sobre las políticas sociales. "No sigo ese hilo conductor de que si la violencia crece la culpa la tienen las políticas sociales, no es esa la discusión, porque no es una discusión objetiva", señaló. Castillo entiende que "no es justo" cargarle toda la responsabilidad de la inseguridad a una sola causa, como las políticas sociales. "Deberían esforzarse por hacer una autocrítica en otro tono. Jamás nunca voy a aparecer yo o el PCU va a aparecer echándole la culpa a otro, por lo tanto no comparto esta valoración", señaló el secretario general del sector sobre las declaraciones del expresidente.

El otro que respondió fue el diputado comunista Gerardo Núñez. "Le pide magia a las políticas sociales, pero por otro lado es el primer lugar donde se recortó presupuesto en el 2015 y 2016 priorizando Interior y Defensa. Varios estuvimos en contra", concluyó en referencia a la discusión presupuestal.

En ese marco, consideró que "hace rato que se viene priorizando la represión, lamentablemente, y con resultados a la vista", en referencia a la suba de las rapiñas en 56% y el incremento de homicidios. Para Mujica, el ministro Eduardo Bonomi "a esta altura es una víctima" porque su cartera es "la tumba de los cracks".